PM: Die FOAMSTARS Open Beta Party beginnt nächste Woche : Hier ist alles, was ihr wissen müsst (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen in Bath Vegas – einer verzweigten Metropole voller Neonlichter und amerikanischem Retro-Look. Es ist eine Party-Stadt, in der es vor bunten Persönlichkeiten geradezu sprudelt und in der die spektakulärste Schaumparty der Welt stattfindet!

Genau das könnt ihr in Foamstars erleben – einem neuen kooperativen Multiplayer-Shooter für PS5 und PS4, in dem zwei rivalisierende Teams mit schaumsprühenden Charakteren in rasante Online-Kämpfe ziehen. Im September könnt ihr selbst in der Open Beta Party mitfeiern.

Sie beinhaltet zwei Spielmodi, alle zur Veröffentlichung verfügbaren Charaktere und kann von allen PlayStation 5-Spielern kostenlos online gespielt werden – auch von denen, die kein PlayStation Plus besitzen.

Lest weiter und erfahrt, was euch in der Beta erwartet sowie wann und wie ihr teilnehmen könnt. Darüber hinaus bieten wir euch einen Überblick über das Spiel und verraten euch die besten Tipps!

Die FOAMSTARS Open Beta Party läuft in folgendem Zeitraum:

29. September, 21:00 Uhr (PDT) – 1. Oktober, 23:59 Uhr (PDT)

30. September, 02:00 Uhr (BST) – 2. Oktober, 19:59 Uhr (BST)

30. September, 03:00 Uhr (MEZ) – 2. Oktober, 08:59 Uhr (MEZ)

30. September, 10:00 Uhr (JST) – 2. Oktober, 15:59 Uhr (JST)

Während dieses Zeitraums könnt ihr uneingeschränkt spielen! Darüber hinaus wird für alle, die an der Beta teilnehmen, in der Vollversion des Spiels ein Bonus-Skin verfügbar sein!

Um teilzunehmen, müsst ihr nur die Beta-Version des Spiels hier aus dem PlayStation Store herunterladen und schon könnt ihr euch online in den kompetitiven Schaumspaß stürzen.

Bitte beachtet, dass ihr kein aktives PlayStation Plus-Abonnement benötigt, um mitzumachen. Die Beta steht allen Spielern offen, die über eine PS5-Konsole und eine Internetverbindung verfügen.

Beachtet bitte außerdem, dass es sich um einen Netzwerktest handelt und nicht um eine Demo, weswegen es zu Problemen mit der Verbindung kommen könnte. Wir hoffen, dass dies nicht der Fall sein wird – aber genau deshalb führen wir ja einen Test durch.

Die Beta enthält zwei Spielmodi: Smash the Star und Happy Bath Survival.

Smash the Star

Dies ist ein Team-Deathmatch-Modus, bei dem ein Spieler des gegnerischen Teams zum Star-Spieler wird, sobald genug Takedowns erzielt wurden. Euer Team muss diesen Spieler in der vorgegebenen Zeit ausschalten, um das Match zu gewinnen – aber passt gut auf, denn eure Gegner werden versuchen, das Gleiche mit eurem Star-Spieler zu machen!

Happy Bath Survival ist ein nervenaufreibendes Deathmatch auf engstem Raum, bei dem die Arena in einen äußeren und einen inneren Ring aufgeteilt ist. Die Spieler auf dem inneren Ring versuchen, sich gegenseitig auszuschalten, während die Spieler auf dem äußeren Ring ihre Schaumwaffen und -fähigkeiten einsetzen müssen, um die Kämpfer zu unterstützen oder zu behindern. Ein chaotischer Spaß, bei dem Zusammenarbeit einen echten Unterschied macht!

In der Open Beta könnt ihr acht verschiedene Charaktere spielen. Jeder dieser Foamstars hat einzigartige Waffen, Fähigkeiten und eine Superstar-Fähigkeit. Ihr könnt zwischen den Runden den Charakter wechseln oder bei einem bleiben, der eurem Spielstil entspricht – die Wahl ist ganz euch überlassen!

Hier stellen wir euch die quirligen Charaktere vor:

Soa – ein stilsicheres Idol, das die Kunst der akrobatischen Kontrolle von Blasen gemeistert hat.

Jet Justice – ein selbst ernannter Held, der die Straßen von Bath Vegas durchstreift, um die Stadt zu beschützen.

Tonix – eine geniale Erfinderin mit einer gehörigen Portion Neugierde, die ihre Erfindungen gern auf dem Schlachtfeld testet.

ΔGito – ein Pro-Gamer, der die Welt des E-Sports schon lange dominiert und nun sein Können in anderen Bereichen unter Beweis stellen will.

Piang (Pia) Guin – eine Pinguin-Soldatin, die bereit ist, jeden auf Eis zu legen, der sich ihrem Kampf gegen die globale Erwärmung in den Weg stellt.

Mel T – sie ist die Eigentümerin und das Gesicht einer Eiscreme-Marke. Sie mag unschuldig und niedlich erscheinen, aber diese Geschäftsführerin hat es faustdick hinter den Ohren.

Der Baristador – ein kultivierter Gentleman voller Geheimnisse. Manch einer mag kaum glauben, dass er der bescheidene Besitzer einer Café-Bar ist.

Rave Breaker – ein Sauberkeitsfanatiker, der alle Partylöwen ausschalten und mit der Konkurrenz aufräumen will.

Der beste Weg, Foamstars zu lernen, besteht darin, es einfach zu spielen. Wählt einen Charakter und experimentiert mit den verschiedenen Fähigkeiten und Spielmodi, um herauszufinden, was euch gefällt! Um euch den Einstieg jedoch etwas zu erleichtern, haben wir einige grundlegende Ratschläge für euch:

Vergesst nicht, dass es nicht ausreicht, sie nur aufzuschäumen. Sobald ein Spieler aufgeschäumt wurde, müsst ihr (oder eins eurer Teammitglieder) in das Ziel hineinrutschen, um es auszuschalten. Ihr könnt nur auf dem Schaum eures eigenen Teams schnell gleiten – der Schaum eurer Gegner bremst euch aus. Versucht daher, Straßen und Wege zu erschaffen, um sicherzustellen, dass ihr einen Weg zu eurem Ziel habt.

Wenn ihr seht, dass eins eurer Teammitglieder aufgeschäumt wurde (es wird um Hilfe rufen), könnt ihr in es hineinrutschen, um es zu befreien und somit einen gegnerischen Takedown zu verhindern. So befriedigend es auch sein mag, einen Rivalen auszuschalten, so ist es doch umso schöner, seine harte Arbeit zunichtezumachen!

Wenn ihr euch auf gegnerischem Schaum befindet, wird euer Bewegungstempo drastisch verlangsamt. Das macht euch nicht nur zu einem leichten Ziel für eure Rivalen, sondern fühlt sich auch furchtbar klebrig an – ihr solltet dies also tunlichst vermeiden.

Ihr könnt entweder versuchen, dem gegnerischen Schaum auszuweichen, oder ihr könnt eure eigene Waffe nutzen, um ihn zu ersetzen. Was auch immer ihr tut: Bleibt so gut es geht auf euren eigenen Bläschen.

Je mehr Schaum ihr sprüht, desto mehr wird er sich aufbauen. Ihr könnt den Schaum nutzen, um Wände und Böden zu erschaffen, die äußerst hilfreich sein können.

Durch eine Mauer könnt ihr beispielsweise herannahende Gegner blockieren und sie zwingen, eine alternative Route zu ihrem Ziel zu finden, um eure Teammitglieder zu schützen. Oder ihr verwendet den Schaum, um hoch hinaufzukommen, was euch einen besseren Überblick über die Arena verschafft und euch die Möglichkeit gibt, Gegner von oben auszuschalten.

Arbeitet mit eurem Team zusammen und ihr werdet jede Menge tolle Wege entdecken, den Schaum zu eurem Vorteil zu nutzen …

Jeder Charakter verfügt über eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten, die mit den Schultertasten aktiviert werden, sowie über eine Superstar-Fähigkeit, die mit der Dreieck-Taste eingesetzt wird. Diese können von schaumsprengenden Granaten bis hin zu schnelleren Fortbewegungsmöglichkeiten reichen.

Fähigkeiten können das Blatt wenden und sie laden sich mit der Zeit wieder auf, also haltet euch nicht damit zurück! Vergesst nicht: Es gibt sie, damit sie genutzt werden!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen von Foamstars – und denkt daran: Die Open Beta ist nur ein Vorgeschmack auf das vollständige Spiel, das Anfang 2024 erscheinen wird.

In der Zwischenzeit können wir es kaum erwarten, euch in Bath Vegas zur Open Beta Party zu sehen!