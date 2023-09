PM: DLC-Erweiterung „Tales of Arise – Beyond the Dawn“ erscheint am 9. November (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist uns eine große Ehre, „Tales of Arise – Beyond the Dawn“ ankündigen zu dürfen. In dieser Erweiterung kommen die Spieler in den Genuss einer Story, die die Welt nach den Ereignissen von Tales of Arise zeigt, welches im September 2021 erschien.

Dies ist der erste DLC in der Geschichte der Tales-of-Reihe, der eine direkte Fortführung der Hauptstory in solchem Ausmaß darstellt. Heute möchten wir darüber sprechen, was die Spieler von der Story erwarten können und warum wir uns entschieden haben, sie zu erzählen.

(* Dieser Artikel enthält Spoiler zur Hauptstory von Arise. Lesen auf eigene Gefahr.)

Werft unten einen ersten Blick auf das Spiel:

In diesem Titel erwarten euch eine neue Story und ein neues Abenteuer, die nach der Vereinigung der zwei Welten angesiedelt sind. Ihr erlebt die Geschichte einer neuen Begegnung mit einem Mädchen namens Nazamil und das Wiedersehen von Alphen und seinen Gruppenmitgliedern, die sich dem grausamen Schicksal stellen müssen, dem Nazamil folgt.

Der neue Charakter Nazamil ist ein Mädchen mit sowohl dahnäischem als auch renäischem Blut und die Tochter eines Lords, der sich dem Spieler in der Hauptstory von Arise in den Weg gestellt hat (wir werden aber nicht verraten, wessen Tochter sie genau ist – dafür müsst ihr schon selbst spielen). Wir hoffen, dass ihr über die Details, die ihr im Trailer erfahrt, spekulieren und diskutieren werdet und euch fragt, ob ihr besonderes Wesen von den Leuten in der neuen vereinten Welt akzeptiert oder ihr zum Verhängnis wird.

Die neue Story ist gewaltig. Während meiner Testspielsitzungen bin ich für über 20 Stunden in dieses neue narrative Erlebnis eingetaucht und habe die neue Welt, die nun zu einer einzigen verschmolzen ist, ausgiebig ein weiteres Mal erkundet. Unser Ziel bei diesem Titel – und etwas, dessen wir uns während der Testspielsitzungen sicher waren – ist, dass dieses neue Erlebnis bei den Spielern ein ähnliches Gefühl hervorrufen soll wie das Anschauen eines wirklich guten Films.

Seit der Veröffentlichung von Arise haben wir von Leuten, die Spaß an der Hauptstory hatten, viele Anfragen bekommen, eine Fortsetzung der Geschichte herauszubringen. Das Entwicklerteam hat ausführlich diskutiert und überlegt, welcher Stellenwert und welcher Reiz nötig wären, um noch über die ursprüngliche Geschichte hinauszugehen.

Das gab uns außerdem die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was Arise für uns bedeutete.

In der Hauptstory von Arise wurde die Befreiung aus der Knechtschaft zwischen zwei Welten und zwei Völkern behandelt, ebenso wie die Beziehung zwischen Alphen und Shionne. Zwei Individuen, die als Gegensätze bezeichnet werden könnten, haben eine Reise angetreten, auf der sie sich stark verändert haben und an der sie gewachsen sind. So gelangten sie von Knechtschaft zu Gleichberechtigung, von Ablehnung zu Verständnis und setzten das Zeichen für einen Neubeginn.

Der Protagonist, Alphen, verweigert sich am Ende seiner Reise einer Selbstaufopferung zur Rettung der Welt, wandelt die Ideale eines gegenseitigen Verstehens und einer Koexistenz in Macht um und wirkt wahre Wunder. In dieser Hinsicht war die Geschichte von Arise auch ein Werk von größerem Ausmaß als andere Teile der Tales-of-Reihe.

Nur ein Rivale, Vholran, stellt sich dem bis ganz zum Schluss entgegen und lässt einen Fluch zurück, den er mit den Worten „Mit diesem Pfad wählst du … Verrat, Verzweiflung und Korrumpierung.“ begleitet.

Und er hat recht, denn in der jenseitigen Welt wird es neue Herausforderungen und Spannungen geben.

Doch unsere Helden werden es schaffen, diese Hürden gemeinsam zu überwinden, da sie eine tiefe Bindung zueinander aufgebaut haben. Die Geschichte des Neubeginns endet mit Hoffnung für die Zukunft, während eine immerwährende Angst verbleibt.

Ist die Morgendämmerung tatsächlich für alle so hell? Und wie soll man in dieser neuen Welt wandeln?

Ich mag solche faszinierenden Geschichten, die Eindruck hinterlassen und die manchmal die Realität widerspiegeln. Andererseits denke ich auch gerne an das spätere Leben der Charaktere und frage mich plötzlich, wie diese Charaktere in der Welt nach dem Ende der Geschichte mit dieser Frage umgehen.

Wir haben uns entschlossen, uns auf diese Emotionen zu fokussieren und diesen Titel zu entwickeln, damit ihr sie wiedersehen und erleben könnt, wie sie sich ein weiteres Mal weiterentwickeln. Wie der Name „Beyond the Dawn“ bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um eine Geschichte über die Zukunft und Realität, die uns unmittelbar nach der Reise von Alphen erwarten.

Sie ist außerdem ein Abbild der zugrunde liegenden Philosophie des Tales-of-Teams, dass die Lebensgeschichten der Charaktere auch jenseits der Grenzen des Produktes weiterexistieren.

Der Umfang dieses zusätzlichen DLCs hat unsere ursprünglichen Erwartungen übertroffen, womöglich aufgrund der Stärke dieser Philosophie. Auch die Qualität der Zwischensequenzen hat sich weiter verbessert, sodass ich beim Testen des fertigen Produkts gedacht habe: „Oh, das ist wie als würde man einen guten Film schauen …“

Wir möchten auch anmerken, dass das Spielsystem selbst zwar von Arise übernommen wurde und sich nicht maßgeblich geändert hat, „Beyond the Dawn“ aber mit den neuen Dungeons, der Vielfalt an neuen Quests und schicken zusätzlichen Kostümen ein Erlebnis bietet, in das ihr vollständig eintauchen könnt. Bleibt dran, um in Zukunft weitere Details zu erfahren.

Außerdem wollten wir dafür sorgen, dass alle Spieler das Spiel angemessen genießen können, auch wenn es eine Fortsetzung der Hauptstory ist. Um dies sicherzustellen, werden Fertigkeiten und andere Status zu Beginn auf einem bestimmten Level bereitgestellt, anstatt einfach die Levels und Status aus dem Hauptspiel zu übernehmen. Stattdessen werden Boni wie Geld und Fertigkeitenpunkte vergeben, die sich nach eurem Abschluss-Speicherstand des Hauptspiels richten. Wir hoffen daher, dass ihr euch ganz auf die neue Story konzentrieren könnt, während ihr von diesen Boni Gebrauch macht, um die Charaktere nach euren Vorstellungen weiterzuentwickeln.

Für diejenigen, die Arise bisher noch nicht gespielt haben: All das wurde selbstverständlich so erschaffen, dass sich in Kombination mit „Beyond the Dawn“ eine fortlaufende Geschichte ergibt, die am Stück genossen werden kann. Wir werden auch ein spezielles Bundle anbieten, daher freuen wir uns auf diese Gelegenheit, euch in Arise begrüßen zu dürfen.

Bald ist es Zeit, den Weg der Morgendämmerung zu beschreiten. Wir freuen uns darauf, am 9. November neue und alte Spieler in die Welt von Tales of Arise zu entführen!