PM: Wie Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord die besten Eigenschaften von PS VR2 nutzt (Sony Playstation Blog)

Wir freuen uns sehr, unseren ersten Trailer für Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord zu präsentieren, der PlayStation VR2-Gameplay zeigt. Seht ihn euch unten an und lest dann weiter, um zu erfahren, wie wir die einzigartigen Möglichkeiten von PS VR2 nutzen, um die Spieler in das Ghostbusters-Universum eintauchen zu lassen. Als zusätzlichen Leckerbissen könnt ihr euch ein Interview mit mir und einigen Mitgliedern meines Teams von nDreams ansehen, in dem das Spiel näher erläutert wird.

Wenn ihr uns den Spaß erlaubt: Ghostbusters eignet sich übernatürlich gut für ein kooperatives Multiplayer-Spiel in VR! Denn bei der Geisterjagd dreht sich alles um Teamwork. Es gibt schließlich keinen Ghostbusters-Film, in dem es eine Person allein mit dem Paranormalen aufnimmt – und es gibt nichts Besseres, als die wohlbekannte Ausrüstung gemeinsam zu schwingen, während man sich mit wütenden Geistern anlegt. Dazu kommen eine neue Story, ein neuer Schauplatz, neue Ausrüstung und eine neue Besetzung … und schon haben wir das Rezept für das ultimative Ghostbusters-Erlebnis in VR.

Die Blickerfassung von PS VR2 ist in puncto Präzision und Benutzerfreundlichkeit ein herausragender Fortschritt. In unserem Spiel Synapse, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, konnten wir bereits Erfahrung mit der Leistungsfähigkeit der Blickerfassung sammeln. Wie zu erwarten haben wir sie auch hier als intuitive Option für die Navigation durch Menüs und für das Greifen von Objekten aus der Ferne implementiert.

Sie hat sich jedoch am meisten beim kooperativen Spielen bemerkbar gemacht. Die Blickerfassung erleichtert die Kommunikation mit den Mitspielern, da man beispielsweise sieht, wohin sie gerade schauen – und ein kleines Zuzwinkern ist auch nicht zu verachten! Es ist geradezu unheimlich, wie leicht es ist, einen Freund aus der realen Welt am Verhalten seines Avatars zu erkennen.

Die grafischen Fähigkeiten von PS VR2 helfen uns dabei, starke Emotionen hervorzurufen – wie etwa die Angst und das Unbehagen, wenn ihr einen schwach beleuchteten Keller betretet, in dem sich allerlei Ungeziefer verstecken könnte. Zumindest bis ihr den Partikelwerfer anschmeißt, der den Raum plötzlich mit Licht erfüllt!

Die Leistungsstärke von PlayStation 5 ermöglicht außerdem auch diverse ätherische Geistereffekte, die Erinnerungen an die Filme wecken. So hinterlassen sie ordentlich Eindruck, wenn sie direkt auf euch zufliegen (und durch euch hindurch).

Wo wir gerade von Geistern sprechen, die durch euch hindurchfliegen (dafür sind sie ja schließlich bekannt): Das werdet ihr aufgrund der eindrucksvollen Haptik des PS VR2-Headsets auch deutlich spüren. Die verschiedenen Stufen der Haptik, die uns zur Verfügung stehen, erlauben uns, sie auf unterschiedliche Weise zu gebrauchen – von subtilen Hinweisen an die Spieler, wenn etwas vor sich geht, bis hin zu den recht schockierenden Effekten unseres furchterregendsten Geistes.

Die adaptiven Trigger der PS VR2 Sense-Controller vermitteln ein Gefühl von echter Präsenz und erwecken besonders die authentische Ausrüstung der Ghostbusters erst richtig zum Leben – vom PKE-Meter über den Protonenstrahler bis hin zum brandneuen „Werfer“ für die Geisterfalle. Ich persönlich finde besonders toll, wie der Protonenstrahler mit einem leichten Drücken vorbereitet wird, bevor er mit einem befriedigenden Klicken einen Schwall positiv geladener subatomarer Teilchen freisetzt.

Die adaptiven Trigger glänzen auch wahrlich, wenn es darum geht, Mini-Pufts zu zerquetschen. Diese kleinen Viecher lieben es, euch und eure Ausrüstung in besonders ungelegenen Momenten ins Visier zu nehmen. Zum Glück könnt ihr euren Freunden zu Hilfe kommen, indem ihr die Mini-Pufts packt und zerquetscht, was sich in VR einfach großartig anfühlt. Ich glaube, wir haben somit das erste VR-Spiel entwickelt, in dem ihr ein Marshmallow zerquetschen könnt!

Einer der tollen Aspekte der Arbeit an diesem Spiel ist die Kooperation mit Ghost Corps, die mit der Betreuung des gesamten Ghostbusters-Universums beauftragt sind. Uns wurde sogar die Ehre zuteil, das Set des kommenden Ghostbusters-Films besuchen zu dürfen, um dort eine Gesprächsrunde über das Spiel zu führen. Seht sie euch unten an! Wir sprechen über diverse Themen, von Verbesserungen der Ausrüstung und den Missionsarten, die im Spiel enthalten sind, bis hin zu ein paar Andeutungen zu kommenden DLCs nach der Veröffentlichung des Spiels. Viel Spaß! Wir sehen uns im Hauptquartier der Ghostbusters.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord kann jetzt für PlayStation VR2 vorbestellt werden.

Nur für kurze Zeit erhältlich: Holt euch die Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord – Full Containment Edition –, die die Waffen-Skins eines kompletten Season Pass, zusätzliche spielbare Charaktere, Bonusinhalte und mehr enthält!