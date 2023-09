PM: Helldivers 2 erscheint am 8. Februar 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist an der Zeit, Helldivers. Katherine von Arrowhead Game Studios hat die größte Bekanntmachung bisher parat: Helldivers 2 erscheint am 8. Februar 2024 auf PS5 und Steam!

Und bevor wir uns versehen, steht der Februar bereits vor unserer Tür, was bedeutet, dass wir euch offiziell verpflichten müssen! Ab dem 22. September 2023 sind Vorbestellungen für die Standard Edition und die Super Citizen Edition von Helldivers 2 möglich.

Es dauert also nicht mehr lange, bis ihr und drei weitere Rekruten euch für den kooperativen Online-Multiplayer-Modus* zusammenschließen könnt. Entfaltet mithilfe von Taktikausrüstung unheimliche zerstörerische Kraft, erforscht einzigartige Planeten, erreicht gemeinsam Ziele und verbessert eure Ausrüstung durch das komplexe Fortschrittssystem von Helldivers 2. Sammelt natürliche Ressourcen von außerirdischem Ursprung und nutzt sie, um auf eurem Schiff neue Taktikausrüstung freizuschalten und vorhandene zu verstärken.

Da die Vorbestellungen für Helldivers 2 schon bald starten, könnt ihr bereits Pläne für den Kampf schmieden. Wenn ihr Helldivers 2 vorbestellt, könnt ihr zwischen der Standard Edition und der Super Citizen Edition mit einigen großartigen zusätzlichen Inhalten auswählen.

Zu den zusätzlichen Inhalten der Super Citizen Edition gehören das spezielle Panzerungsset „Retter der Freiheit DP-53“ und – da Helden bekanntlich Umhänge tragen – der „Wille des Volkes“-Umhang, der euch von den anderen Befreiten abhebt. Außerdem bekommt ihr Zugang zur Maschinenpistole „MP-98 Knight“, einer mächtigen Primärwaffe, mit der ihr Bots, Bugs und sogar Helldivers (durch Eigenbeschuss) vernichten könnt!

Zusätzlich dazu erhält euer Helldiver den Über-Bürger-Status und ein Extra-Minispiel für euer Schiff namens „Ausrüstungsheld“. Das ist ein tolles Spiel für die Wartezeiten in der Lobby, wenn ihr auf den Rest eures Trupps wartet. Darüber hinaus erhaltet ihr Zugang zu unserer „Gestählte Veteranen“-Premium-Kriegsanleihe.

Außerdem bieten wir Vorbestellern auch noch einige weitere Boni. Wer Helldivers 2 vorbestellt, erhält drei schicke neue Panzerungssets:

TR-7-Markenbotschafter – eine Werbepanzerung für Fans des Frozen Yogurts der SUMY Corp.

TR-62-Ritter – eine Panzerung, die entwickelt wurde, um auch in den dunkelsten Ecken der Galaxie für Gerechtigkeit zu sorgen.

Kavalier der Demokratie TR-9 – Träger dieser Panzerung reiten nicht auf einem Pferd, werden jedoch auf dem treuen Ross der Freiheit in die Schlacht getragen.

Wenn ihr eine der vielen Herausforderungen sehen möchtet, denen ihr euch auf eurer Mission für die Demokratie stellen müsst, dann schaut euch das neueste Video an, in dem es Studio-CEO Johan Pilestedt und sein Team mit einem gewaltigen Säuretitanen aufnehmen.

Wir können es kaum abwarten, bis ihr das Universum von Helldivers 2 am 8. Februar selbst erlebt. Dies ist erst der Anfang unseres Krieges gegen die Feinde der gelenkten Demokratie. Wir haben in den kommenden Tagen noch mehr zu verraten, also bestellt euer Exemplar von Helldivers 2 am 22. September vor und freut euch darauf, in einem galaktischen Krieg auf PlayStation 5 und Steam zu kämpfen.

Macht euch bereit, in die Hölle einzutauchen!

* Gameplay erfordert Internetzugang und eine bezahlte PlayStation Plus-Mitgliedschaft (separat erhältlich) auf PS5. Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.