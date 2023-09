PM: Ein neuer Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora enthüllt Details über den Weg des Heldencharakters (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember für PlayStation 5 und bietet Fans die Gelegenheit, als Na‘vi zu spielen und gegen die Resources Development Administration (RDA) zu kämpfen, um den wunderschönen Mond von Pandora zu beschützen. PlayStation-Spieler erhalten kostenlos das Aranahe-Krieger-Pack, mit dem ihnen exklusive kosmetische Sets für Charaktere und Waffen zur Verfügung stehen. In einem neuen Trailer, der sich auf die Geschichte des Spiels konzentriert, erfahrt ihr mehr über den Weg des Heldencharakters, der als Kind zweier Welten versucht, sein verlorenes Erbe wiederzufinden.

In Avatar: Frontiers of Pandora spielt ihr als Na‘vi-Charakter, der kurz nach der Geburt im Rahmen des Ambassador Programs (TAP) der RDA entführt und wie ein Mensch ausgebildet wurde. Ihr wurdet von eurer Heimatwelt Pandora und von eurem Volk ferngehalten. Ihr seid eines der verbleibenden Mitglieder des angesehenen Sarentu-Clans, von dem man glaubte, er sei vor Jahren verschwunden.

Während der Schlacht bei den Hallelujah-Bergen im ersten Avatar-Film wurdet ihr in einen Notfall-Kryoschlaf versetzt, als die RDA Pandora evakuierte. 15 Jahre später wacht ihr auf und besucht Pandora als Fremdling in eurer Heimat.

Um euch zu helfen, eure Verbindung zu Pandora wiederherzustellen und die Lebensweise der Na‘vi kennenzulernen, trefft ihr bei eurer Erkundung des Westlichen Grenzgebiets andere Clans der Na‘vi. Ihr begegnet den Aranahe, einem Clan von Webern, die Traditionen bewahren wollen, den Zeswa, einem Clan von Nomaden, die bereit sind, sich mit der RDA anzulegen, und den Kame‘tire, einem Clan von geheimnisvollen und zurückgezogen lebenden Heilern.

Diese Na‘vi lehren euch auch, eine Bindung mit eurer eigenen Banshee oder eurem Ikran einzugehen. Und wenn ihr das getan habt, gibt es viele Möglichkeiten, Pandora gemeinsam zu entdecken und zu verteidigen. Ihr könnt sogar von einer Klippe springen, euren Ikran rufen und Pandora aus der Luft erkunden! Ihr werdet außerdem lernen, wie die Na‘vi auf ihren Schreckenspferden zu reiten.

Die RDA ist nach Pandora zurückgekehrt– gefährlicher als je zuvor–, und bedroht erneut die blühenden Ökosysteme und seine Clans. Ihr seid entschlossen, die RDA daran zu hindern, eure Heimatwelt zu zerstören. Bekämpft sie mit den Waffen der Na‘vi und der RDA. Nutzt eure unglaubliche Stärke und Beweglichkeit, stellt neue Ausrüstung her und verbessert eure Fähigkeiten und Waffen, während ihr für den Schutz und die Heilung Pandoras kämpft.

In Avatar: Frontiers of Pandora, das am 7. Dezember für PS5 erscheint, spielt ihr als Na‘vi und kämpft für Pandora. Ihr könnt das Spiel auch im PlayStation Store vorbestellen und es gibt mehrere Editionen:

Die Collector‘s Edition enthält die Ultimate Edition des Spiels sowie physische Gegenstände, darunter eine Figur (35cm), ein Artbook, ein Premium-SteelBook, ein Einsatznotizbuch, ein Set aus drei Lithografien und der Bauplan eines MPA-Anzugs.

Die Gold Edition enthält das Spiel und den Season Pass mit zwei DLCs, einer zusätzlichen Quest, einer einzigartigen Banshee und mehr.

Die Ultimate Edition enthält das Spiel, den Season Pass (mit zwei DLCs, einer zusätzlichen Quest, einer einzigartigen Banshee und mehr), das Ultimate Pack und ein digitales Artbook.

Wenn ihr vorbestellt, erhaltet ihr den „Child of Two Worlds“-Vorbestellungsbonus mit einem Charakter-Kosmetik-Set und einer Waffen-Skin.

