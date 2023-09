PM: Demo zu Ghostrunner 2 ab heute für PS5 verfügbar – plus Enthüllung des neuen Story-Trailers (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hört auf euren inneren Cyber-Ninja und werdet zum Ghostrunner, denn das Schicksal der Menschheit gerät aus dem Gleichgewicht und der Dharma-Turm sieht sich mit neuen Gefahren konfrontiert. Macht euch bereit, eure Überlebensfähigkeiten weiterzuentwickeln, während die Kirche und die Hämmer das Machtvakuum füllen, das entstanden ist, nachdem die Schlüsselmeisterin vor einem Jahr gestürzt wurde.

Seht euch jetzt den neuen Story-Trailer zu Ghostrunner 2 an:

Das Warten hat ein Ende! Die Demo zu Ghostrunner 2 ist jetzt auf PlayStation 5 verfügbar und bietet euch einen Vorgeschmack auf das packende Cyberpunk-Erlebnis, das euch erwartet. Schlüpft in die Rolle von Jack und erlebt spannende neue Kampf- und Motorradaction, während ihr wie nie zuvor auf den Straßen des Dharma-Turms unterwegs seid. Die Demo bietet einen kurzen Einblick in die intensive Action und die rasanten Kämpfe, die euch in Ghostrunner 2 erwarten.

Fähigkeiten in Ghostrunner 2

Ihr werdet die Gelegenheit haben, einige von Jacks bemerkenswerten Fähigkeiten auszutesten, von denen jede eine maßgebliche Rolle bei eurer Reise durch den Dharma-Turm und darüber hinaus spielt.

Shuriken – Meistert die Kunst, Wurfsterne zu schleudern, um Türen zu öffnen, Explosionen auszulösen und Gegner aus der Distanz auszuschalten.

Sturm – Entfesselt einen mächtigen Stoß, der mehrere Gegner auf einmal eliminieren kann. Perfektioniert euer Timing, um gegnerische Geschosse zurückzuschleudern und mit wichtigen Objekten zu interagieren.

Sinnesstärkung – Verlangsamt die Zeit, wodurch ihr gegnerischen Angriffen präzise ausweichen könnt. Setzt diese Fähigkeit ein, um herausfordernde Hürden zu überwinden und schwer erreichbare Gegenstände einzusacken.

Greifhaken – Setzt euren Greifhaken ein, um mühelos durch die Umgebung zu schwingen, neue Höhen zu erreichen und versteckte Bereiche zu erkunden.

Die Weiterentwicklung von Ghostrunner

Jacks Kampfgeschick hat sich verbessert, sodass er Angriffe jetzt noch effektiver blocken kann, was euch in hektischen Kämpfen mehr Kontrolle gewährt. In den Levels erwarten euch jede Menge explodierende Fässer, Schienen, auf denen ihr entlangschlittern könnt, zerstörbare Wände, die Geheimnisse verstecken, und neutrale Wesen, die euch einen Vorteil verschaffen können.

Jetzt für PS5 vorbestellen – erscheint am 26. Oktober 2023 Das Warten hat bald ein Ende. Werft einen Blick auf neue Details zu den Vorbestellungsboni: