PM: Wir stellen die Deep Earth Collection vor, ein neues Metallic-Farbsortiment für PS5-Zubehör, das später in diesem Jahr erscheint (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir hoffen, euch haben die spannenden Neuigkeiten der heutigen State of Play gefallen, einschließlich des ersten Blicks auf die neue Deep Earth Collection, die zur PS5-Zubehörfamilie stößt. Die Collection führt drei neue Farben für den DualSense Wireless-Controller und die PS5 Konsolen-Cover ein, allesamt mit einem schicken Metallic-Finish: glühendes Volcanic Red, verlockendes Cobalt Blue und anmutiges Sterling Silver.

Um mehr über das Design und den Prozess hinter dieser neuen, strahlenden Collection zu erfahren, lassen wir hier Satoshi Aoyagi und Leo Cardoso aus unserem Design-Team zu Wort kommen:

„Bei der Kreation dieser neuen Farben für DualSense Wireless-Controller und PS5 Konsolen-Cover haben wir uns von den wunderschönen und kräftigen Farbtönen inspirieren lassen, die man in den Tiefen des Planeten Erde findet. Wir haben diesen Farben das gewisse Extra verliehen, indem wir ihnen für etwas zusätzliche Raffinesse ein Metallic-Finish verpasst haben.“

– Satoshi Aoyagi

„Volcanic Red bietet einen kräftigen, lodernden Rotton. Cobalt Blue hingegen weist einen tiefen Blauton auf, der faszinierende Einschläge von Violett enthält. Und Sterling Silver schließlich präsentiert eine klassische Ästhetik mit dezentem blauen Unterton.“

– Leo Cardoso

Wir freuen uns, unseren Fans diese neue Auswahl an Farben in den kommenden Monaten zur Verfügung zu stellen. Vorbestellungen für die Deep Earth Collection beginnen am 4. Oktober. Das Zubehör in Volcanic Red und Cobalt Blue erscheint am 3. November, gefolgt von Sterling Silver am 26. Januar.

Die DualSense Wireless-Controller in den Farben der Deep Earth Collection werden zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 74,99 € erhältlich sein, während die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für die PS5 Konsolen-Cover 59,99 € beträgt. Das exakte Veröffentlichungsdatum und die Verfügbarkeit des Zubehörs können je nach Region variieren.

Lasst uns in den Kommentaren wissen, wir ihr die neue Collection findet, und haltet auf PlayStation.com Ausschau nach weiteren Infos!

Ab Mittwoch, den 4. Oktober um 10 Uhr Ortszeit können Spieler in Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, und Portugal den DualSense Wireless-Controller in Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver direkt bei PlayStation auf direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellen. Am selben Tag starten die Vorbestellungen auch bei ausgewählten Einzelhändlern in anderen Ländern. Der DualSense Wireless-Controller in Volcanic Red und Cobalt Blue erscheint am 3. November, während der DualSense Wireless-Controller in Sterling Silver am 26. Januar erscheint.

Ab Mittwoch, den 4. Oktober um 10 Uhr Ortszeit können Spieler in Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, und Portugal die PS5 Konsolen-Cover in Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver direkt bei PlayStation auf direct.playstation.com vorbestellen. Am selben Tag starten die Vorbestellungen auch bei ausgewählten Einzelhändlern in anderen Ländern. Die PS5 Konsolen-Cover in Volcanic Red und Cobalt Blue erscheinen am 3. November, während die PS5 Konsolen-Cover in Sterling Silver am 26. Januar erscheinen.