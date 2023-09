PM: Der „Separate Ways“-DLC für Resident Evil 4 erscheint am 21. September, VR-Modus diesen Winter als kostenloser DLC verfügbar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation! Ich bin Edvin Edsö, der Promotion Producer von Resident Evil 4. Heute haben wir den neuesten Gameplay-Trailer für den VR-Modus von Resident Evil 4 und für den lang erwarteten zusätzlichen Story-DLC „Separate Ways“ veröffentlicht. Seht euch den Trailer an, um zu erfahren, was euch erwartet, und schaut unbedingt bis zum Ende!

Außerdem haben wir neben diesen mit Spannung erwarteten DLCs in den letzten Sekunden des Trailers auch ein kostenloses Update für den Modus „The Mercenaries“ angekündigt! Dieses Update wird am 21. September verfügbar sein, also am selben Tag, an dem Separate Ways erscheint. Es wird für jeden verfügbar sein, der Resident Evil 4 besitzt. Wenn ihr noch nie „The Mercenaries“ gespielt habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um diesen beliebten zusätzlichen Spielmodus auszuprobieren, in dem ihr auf ganz andere Art Spaß haben könnt.

Falls ihr noch auf den richtigen Moment gewartet habt, um euch Resident Evil 4 zu kaufen, könnt ihr jetzt zuschlagen, denn es ist noch bis zum 26. September im PlayStation Store im Angebot. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, Leons Geschichte durchzuspielen und „The Mercenaries“ auszuprobieren, bevor am 21. September Separate Ways erscheint!

Nun werde ich die Gelegenheit nutzen, um näher auf das einzugehen, was im neuesten Trailer gezeigt wird.

Die Mission erfordert Geheimhaltung. Versagen ist keine Option.

Separate Ways erzählt die Geschichte von Ada Wong und ihrer parallelen Reise durch die Ereignisse von Resident Evil 4, wobei unbeantwortete Fragen aus der Hauptgeschichte beantwortet werden. So ergibt sich ein vollständiges Bild, wenn ihr beide Seiten der Geschichte aus Adas und Leons Perspektive erlebt habt.

Adas Geschichte

Noch bevor Leon S. Kennedy einen Fuß in das verfluchte Dorf setzt, ist sie bereits dort. Ihr Auftrag? Sie soll das dunkelste Geheimnis der Sekte beschaffen – den Bernstein.

Jetzt muss sich Ada mit einer unbekannten Bedrohung auseinandersetzen, die sie von innen heraus auffrisst. Dazu kommen ein Komplize mit dunkler Vergangenheit und unklaren Absichten und das zufällige Wiedersehen mit jemandem, den sie hier ganz und gar nicht erwartet hat – Leon S. Kennedy.

Warum hat sie diese Mission angenommen? Und welchen Weg wird sie im Schatten von Leons Ermittlungen zur Entführung der Tochter des Präsidenten einschlagen?

Die Charaktere in Separate Ways

Ada Wong

Die Protagonistin von Separate Ways. Im Auftrag ihres Arbeitgebers, Albert Wesker, infiltriert sie ein verlassenes Dorf in Europa.

Luis Serra

Adas Mitverschworener. Er hat sich verpflichtet, ihr bei der Suche nach dem Bernstein zu helfen.

Albert Wesker

Der geheimnisvolle Mann hinter Adas Mission. Durch seine Besessenheit vom Bernstein wird Ada auf ihr bisher gefährlichstes Abenteuer geschickt.

Adas Seilpistole

Neben den verschiedenen Schusswaffen aus dem Originalspiel und dem Parieren mit dem Messer, das ihr bereits aus Leons Kampagne in RE4 kennt, wird Ada auch eine Seilpistole zur Verfügung stehen. Damit könnt ihr verschiedene Orte erreichen, Gegner aus der Ferne ausschalten und einen Nahkampfangriff aus der Distanz starten. So entsteht ein spannenderes und rasanteres Spielerlebnis.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des „Separate Ways“-DLCs stoßen Ada Wong und Albert Wesker auch als neue spielbare Charaktere zum kostenlosen DLC-Modus „The Mercenaries“ hinzu! Dieses Update ist für jeden verfügbar, der Resident Evil 4 besitzt, also achtet darauf, dass ihr auch den kostenlosen DLC für „The Mercenaries“ herunterladet. Auf dieses Update könnt ihr euch schon mal freuen!

Der VR-Modus von Resident Evil 4 ermöglicht es euch, den gesamten Storymodus des Hauptspiels mit PlayStation VR2 zu erleben. Seht euch den Trailer an, um einen Einblick in das Gameplay und die Action zu erhalten, die sich mit der VR-Adaption weiterentwickelt haben.

Schlüpft in diesem ultimativ immersiven Survival-Horror-Erlebnis in die Rolle von Leon S. Kennedy auf einer furchterregenden und erschütternden Rettungsmission. Bitte beachtet, dass die DLCs „Separate Ways“ und „The Mercenaries“ nicht mit dem VR-Modus von Resident Evil 4 kompatibel sind.

Erlebt die Immersion von RE4 in VR

Resident Evil 4 ist eine neu gestaltete Version des Originalspiels aus dem Jahr 2005, die die Essenz des Spiels bewahrt und es mit modernster Grafik zu neuem Leben erweckt. Jetzt könnt ihr noch tiefer in die Welt von RE4 eintauchen und sie mit dem VR-Modus von Resident Evil 4 auf ganz neue Art und Weise genießen. Mit dem PlayStation VR2-Headset könnt ihr eine 360-Grad-Ansicht der kunstvollen Kulissen des Spiels erleben. Entdeckt in Gebieten wie den dunklen Wäldern, den Dörfern der Ganados und der alten Burg von beeindruckender Schönheit ganz neue Details des Spiels. Das 3D-Audio lässt euch in allen Spielgebieten noch tiefer eintauchen.

Wie RE4 durch PS VR2 verbessert wird

Das Entwicklungsteam arbeitete zuvor an PS VR-Titeln wie Resident Evil 7 biohazard und dem VR-Modus von Resident Evil Village. Mit der gewonnenen Erfahrung aus diesen Titeln sind wir nun in der Lage, ein noch besseres VR-Erlebnis in der Rolle von Leon S. Kennedy zu ermöglichen.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen und das Team hat sich darauf konzentriert, sie alle an VR anzupassen, um das Erlebnis so intuitiv wie möglich zu gestalten. Von der Art und Weise, wie die Waffen gehalten und nachgeladen werden, bis hin zu ihrer einfachen Handhabung und dem haptischen Feedback der PS VR2 Sense-Controller könnt ihr jede Charakteristik der Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen, Gewehre, Messer usw. spüren und nachvollziehen. Erlebt die Immersion und die Waffen im Spiel, als wärt ihr tatsächlich Leon auf seiner Rettungsmission, die sich zu einem Kampf ums Überleben entwickelt.

In RE4 wurde der Kampf mit dem Messer erweitert. Natürlich haben wir auch dieses Erlebnis für den VR-Modus von Resident Evil 4 optimiert. Schwingt euer Messer im richtigen Moment nach unten, um zu parieren, schleicht euch unbemerkt an Gegner heran und schlagt zu, um sie heimlich auszuschalten, und vieles mehr. Ihr könnt jetzt auch mit einem Messer in beiden Händen kämpfen.

Kisten mit Gegenständen können in VR mit dem Messer oder anderen Waffen sowie bequem per Tastendruck zerstört werden.

Noch einmal das Wichtigste in Kürze: Der zusätzliche Story-DLC „Separate Ways“ sowie das kostenlose Update für „The Mercenaries“ erscheinen am 21. September 2023 und der VR-Modus von Resident Evil 4 wird diesen Winter als kostenloser DLC für PlayStation VR2 veröffentlicht.

Bleibt dran für weitere spannende Neuigkeiten zu RE4!