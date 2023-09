PM: Marvel‘s Spider-Man 2: Neuer Trailer bei State of Play und Gameplay-Details (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Advanced Senior Community Manager bei Insomniac Games! Ich freue mich, heute neue Informationen über Marvel‘s Spider-Man 2 mit euch zu teilen, darunter eine Vorschau auf unsere Erweiterung von Marvels New York, Insomniacs Weiterentwicklung der Stadterkundung und Details zu den 10 Anzügen, die es exklusiv in der Digital Deluxe Edition gibt!

Im oben verlinkten Video gewährt Creative Director Bryan Intihar tiefe Einblicke in unsere Erweiterung von Marvels New York, darunter auch die Entwicklungen, die am Spiel vorgenommen wurden, seit wir uns zuletzt als Spider-Men maskiert und sie gespielt haben. Neue Schauplätze, aktualisierte Erkundungen, aufregende Fortbewegungsmöglichkeiten, fast sofortige Charakterwechsel zwischen den Helden, ein Repertoire von Schurken, neue Fähigkeiten und Geräte sowie brandneue Anzugvarianten sind nur einige der Verbesserungen, die wir diesmal am Spiel vornehmen.

Was gibt es also Neues?

In Marvel‘s Spider-Man2 ist Marvels New York fast doppelt so groß wie zuvor. Ab sofort könnt ihr euch auch jenseits des East Rivers über bekannte Wahrzeichen in Queens und Brooklyn schwingen– inklusive Story-Missionen, Nebenquests und Stadtaktivitäten! Zudem umfasst diese Erweiterung noch schnellere Fortbewegungsmöglichkeiten wie die Netzflügel, die für Fortbewegung in rasantem Tempo mit dem traditionellen Netzschwingen kombiniert werden können.

Dank der Leistung von PlayStation 5 können die Spieler in der offenen Welt nahezu sofort zwischen Peter Parker und Miles Morales hin und her wechseln. Beide Spinnenhelden spielen in der umfangreichen Handlung von Marvel‘s Spider-Man 2 eine tragende Rolle, und in der Stadt erwarten jeden von ihnen eigene Nebenstorys. Hilf als Miles Morales den Schülern der Brooklyn Visions Academy oder nimm als Peter Parker über die „Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft“-App neue Hilfegesuche an– manchmal könnt ihr euch sogar aussuchen, welcher Spider-Man eine Aktivität übernimmt!

Kraven der Jäger und der monströse Venom schließen sich unserem Aufgebot an Schurken an und stellen unsere Helden, ihre Beziehungen und ihr Zuhause auf eine harte Probe. Allerdings sind sie nicht die einzigen Schurken, die in der Stadt Unruhe stiften. Wir werden euch keine Spoiler verraten– aber unsere Spideys müssen sie frei nach dem Motto #BeGreaterTogether mithilfe einer Menge neuer Fähigkeiten, Fertigkeiten und Geräte in ihre Schranken weisen!

In Marvel‘s Spider-Man 2 haben wir unseren Helden eine Reihe an neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten verpasst: Petes neue Symbionten-Kräfte und Spider-Arme sind aggressiv und unbarmherzig, während Miles seinen bioelektrischen Venom-Kräften und seinen weiterentwickelten Venom-Fähigkeiten eine elektrifizierende Wucht verleiht. Mischt und kombiniert diese Fähigkeiten und setzt sie dank eines optimierten Steuerungsschemas mit Leichtigkeit und Stil in brandneuen Spidey-Kämpfen ein!

Apropos Stil: Kommen wir nun zu den Anzügen! Den Spielern steht in Marvel‘s Spider-Man 2 eine große Auswahl an Kostümen zur Verfügung– mit 65 Anzügen, darunter neue Original-Designs und Fanlieblinge aus den Filmen und den Comics. Außerdem freuen wir uns, das brandneue System für Anzugvarianten anzukündigen, das für einige Anzüge Zugriff auf Shader in alternativen Farben gewährt. So könnt ihr euren Spinnenhelden auf über 200 verschiedene Arten einkleiden!

Die Digital Deluxe Edition

Im Mai haben wir zudem die neue Marvel‘s Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition enthüllt, die 10 exklusive Spidey-Anzüge, zusätzliche Gegenstände für den Fotomodus und 2 Fertigkeitspunkte enthält. Wir haben mit diversen Künstlern aus den Bereichen Comic, Gaming und Film zusammengearbeitet, um diese 10 Anzüge zum Leben zu erwecken! Wir haben diese Künstler gebeten, uns einen kleinen Einblick in ihre Designs zu geben. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Insomniac Games werden wir uns diese Anzüge noch genauer anschauen, also bleibt am Ball!

Apunkalyptischer Anzug– entworfen von Jerad Marantz: Macht das Beste aus jeder Situationmit dem apunkalyptischen Anzug, der mit seinem Lowtech-Design zeigt, was Peter Parker mit begrenzten Mitteln und einem starken Willen alles erreichen kann.

Steinaffen-Anzug– entworfen von Victoria Ying: Dieser Anzug ist stark von chinesischen Legenden inspiriert und bereichert die Welt von Marvel‘s Spider-Man 2 mit einem akrobatischen und besonders draufgängerischen Design.Ein praktischer und zugleich stylisher Anzug!

Taktischer Anzug– entworfen von Bend Studios: Der taktische Anzug wurde von den Bend-Konzeptkünstlern Joel Mandish und Darren Quach entworfen und ist von japanischen Medien und dem gigantischen Comic-Universum inspiriert. Dieses futuristische und leichtere Design sticht aus unserer Auswahl an Anzügen für die Digital Deluxe Edition besonders hervor.

Aurantia-Anzug– entworfen von Raf Grassetti: Der Aurantia-Anzug stellt mit seinen raffinierten und praktischen Spinnenmotiven eine Weiterentwicklung der traditionellen Spider-Man-Designs dar. Zu den Highlights zählen die Antennen, die in die Maskenelemente eingearbeitet sind und Peter Parker einen Stealth-Look verpassen.

25.-Jahrhundert-Anzug– entworfen von Anthony Francisco: Dieser Anzug in ultramodernem Design verfügt über einen einzigartigen Helm im Fischglas-Stil und diverse Lichtstreifen. Wuchtige, aber moderne Stiefel und ein elegantes Gesamtbild runden diesen futuristischen Anzug ab.

C0diert-Anzug– entworfen von Kris Anka Dieser C0diert-Anzug verleiht Miles Morales‘ Garderobe ein Cyberpunk-Flair! Bei genauerem Hinsehen fallen an dem Anzug ein paar interessante Details auf, zum Beispiel die abstrakten Schriftzüge, die an bekannte Spider-Man-Zitate erinnern.

Biomechanischer Anzug– entworfen von Jerad Marantz: Der biomechanische Anzug stellt eine Verschmelzung von organischen und mechanischen Elementen dar und ist von beliebten Anime-Kreaturen inspiriert. Die Kombination aus Materialien und Themen ist nicht von dieser Welt.

„Red Spectre“-Anzug– entworfen von Sweeney Boo: Rot, rot, rot sind alle meine Kleider! Der „Red Spectre“-Anzug unterstreicht Miles Morales‘ junge, abenteuerlustige Persönlichkeit. Er vereint Spideys Heldenmotive mit stylisher Mode!

Tokusatsu-Anzug– entworfen von Julia Blattman: Der Anzug schöpft Inspiration aus der Welt der Insekten und japanischen Spielfilmen, die als Tokusatsu bekannt sind. Das Design kombiniert Miles Morales‘ charakteristische rot-schwarze Farbpalette mit dem klassischen Tokusatsu-Heldentum!

Agimat-Anzug– entworfen von Anthony Francisco: Das verspielte, farbenfrohe Design des Agimat-Anzugs, der von den indigenen Stämmen der Philippinen inspiriert ist, passt perfekt zu Miles Morales. Die kontrastreiche lila-goldene Farbpalette verleiht dem Anzug eine königliche Ausstrahlung!

Außerdem haben wir heute eine weitere aufregende Neuigkeit für euch: Wir freuen uns, euch in einer besonderen Zusammenarbeit mit EARTHGANG (feat. Benji) den neuen Musik-Track „Swing“ zu präsentieren, der in Marvel‘s Spider-Man 2 dabei ist.Im oben eingebetteten DDE-Trailer könnt ihr ihn euch zum ersten Mal anhören! Wenn ihr „Swing“ und weiterer Musik aus Marvel‘s Spider-Man 2 noch ausgiebiger lauschen möchtet, könnt ihr euch den kompletten Soundtrack mit den Werken des preisgekrönten Komponisten John Paesano ab dem 20. Oktober auf der Musik-Streamingplattform eurer Wahl anhören.

Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für Playstation 5! Bestellt euer Exemplar im PlayStation Store vor, um zwei neue Anzüge, das Netzgreifer-Gerät und 3 Fertigkeitspunkte vorab freizuschalten. Folgt Insomniac Games in den sozialen Medien, um weitere Informationen um alles rund um Marvel‘s Spider-Man 2 zu erhalten!