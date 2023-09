PM: Der wundervoll merkwürdige Walking-Simulator Baby Steps stolpert nächstes Jahr auf PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen der heutigen State of Play wurde bekannt gegeben, dass unser neues Spiel Baby Steps für PlayStation erscheint. Hier erhaltet ihr einen Einblick in die Welt unseres Spiels, in dem ihr unseren Strampelanzug tragenden Protagonisten Nate kennenlernt und ihn auf seiner Mission begleitet, einen Fuß vor den anderen zu setzen.

Baby Steps wird von Gabe Cuzzillo, Bennett Foddy und mir entwickelt – den Machern von Spielen wie Ape Out und Getting Over It with Bennett Foddy. Es lädt die Spieler auf eine unbekannte Reise ein, bei der die größte Herausforderung darin besteht, auf den Beinen zu bleiben. Unsere wortwörtliche und humorvolle Steuerung erlaubt es euch, jeden einzelnen von Nates Schritten mit dem DualSense Wireless-Controller manuell zu steuern – vom individuellen Anheben seiner Füße bis hin zur Entscheidung, wo sie landen sollen.

Passt aber auf, wo ihr hintretet! Jede Oberfläche ist physikalisch simuliert, also versucht, nicht den Halt zu verlieren, während ihr Nate Schritt für Schritt durch eine Vielzahl von verrückten Geländeherausforderungen geleitet.

Es geht nicht nur darum, die Spitze zu erreichen, sondern auch um die Stolperer auf dem Weg dorthin. Es geht darum, einen einzigartigen Lösungsweg für jedes Hindernis zu finden … oder eben einen anderen Weg, wenn ihr nicht weiter vorankommt. Ihr müsst lernen, zu laufen, und das geht nur, wenn ihr Fehler macht und aus ihnen lernt. Und sie stolz zur Schau stellt, dank unseres komplett dynamischen Strampler-Verschmutzungssystems!

Es geht darum, zuerst einzelne Schritte zu vollbringen, sie dann zum Laufen aneinanderzureihen und im Anschluss das Terrain und seine Hindernisse zu verstehen, bis ihr auf eurer Wanderung schließlich in einen hypnotischen Rhythmus verfallt.

Nates anfänglicher Widerwille, sich der Welt „da draußen“ zu stellen, wird schon im Menü offensichtlich. Es ist eine anschauliche Darstellung seines zurückgezogenen Lebens im Keller seiner Eltern, aus dem er entführt wird, um wortwörtlich einen neuen Weg zu beschreiten. In einer Abwandlung der traditionellen Isekai-Geschichte wird er unversehens in ein geheimnisvolles Reich teleportiert, nur um dort festzustellen, dass er nicht etwa ein prophezeiter Auserwählter, sondern bloß ein unwichtiger Nebencharakter ist.

Auf seinem Weg freundet sich Nate mit der örtlichen Tierwelt an, trifft auf Gegenspieler, die ihn hänseln und verspotten, und versucht sein Bestes, um niemals auch nur ansatzweise preiszugeben, wie verloren und verwirrt er in Wahrheit ist. Baby Steps erzählt Nates Geschichte auf spielerische und unbeschwerte Art und Weise und nutzt für die Sprachausgabe in Zwischensequenzen und Dialogen einen auf Improvisation ausgerichteten Ansatz.

Die Entwickler selbst übernehmen die Aufgabe der Synchronsprecher, nehmen einfach etwas auf und experimentieren so lange, bis sie den Humor jeder einzelnen Szene gefunden und getroffen haben. Diese Herangehensweise aus dem Bauchgefühl heraus wird durch die unkonventionelle Schnitttechnik vermittelt, bei der beispielsweise Kichern und Pausen enthalten bleiben und auch die scherzhaften Neckereien zwischen Cuzzillo und Foddy, die Baby Steps das Gefühl einer Slacker-Komödie verleihen.

Ob es sich nun um einen arroganten Australier handelt, der sich im Gebüsch versteckt, einen unterwürfigen Australier, der mitten auf dem Weg steht, oder einen sarkastischen Australier, der sich weigert, euch Schuhe zu verkaufen – die Welt von Baby Steps hält immer wieder neue Begegnungen mit Australiern bereit. Jede davon ist ein ganz eigenes Highlight der Erzählung, nach dem ihr euch Fragen stellen werdet wie: „Welchen Australier werde ich als Nächstes treffen?“ oder „Wie könnte Nate dieses Mal ins Fettnäpfchen treten?“

Nates Schritte werden von einer dynamischen Klanglandschaft begleitet, die aus rhythmischen Sequenzen mit Samples aus echten Umgebungen besteht. Nates Geisteszustand lässt ihn Musik halluzinieren: Äste biegen sich und knarren im Takt, Grillen zirpen passend zum Beat, der Wind peitscht rhythmisch durch Bäume und Büsche und der Gesang der Vögel begleitet dies alles. Jede Umgebung bringt neue Klänge und Rhythmen mit sich, die in eine endlose, stets einzigartige, prozedural generierte musikalische Klanglandschaft integriert werden.

Stellt euch eine Herausforderung vor, die einzigartig einfach und doch unendlich kompliziert ist. Fügt dann eine Spezialmischung aus tiefgründiger und gleichzeitig zutiefst alberner Erzählweise hinzu und verpackt das Ganze in einer visuell und akustisch surrealen Umgebung – dann kommt dabei Baby Steps heraus. Das Spiel macht seine ersten Schritte 2024. Läuft!