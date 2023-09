PM: Roblox erscheint am 10. Oktober für PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr habt danach gefragt. Und dann habt ihr noch sehr viel nachdrücklicher gefragt. Tja, jetzt ist der Tag fast gekommen und wir freuen uns sehr, alle PlayStation-Spieler in Roblox willkommen zu heißen!

In Roblox, das bald für PlayStation erscheint, könnt ihr mit euren Freunden zahllose Welten erkunden und Erlebnisse miteinander teilen. Mit über 66 Millionen täglich aktiven Nutzern und einer riesigen Vielfalt an immersiven 3D-Erlebnissen, die von einer globalen Community geschaffen wurden, gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

Alternativer Text: In einem sonnendurchfluteten Wüstental, das von hohen Klippen umgeben ist, zielt der Spieler in der Egoperspektive durch das Zielfernrohr einer Waffe, während ihn Gegner angreifen.

Alternativer Text: Mehre Charaktere tanzen in Gruppen oder alleine in einem neongetränkten Nachtclub.

Wollt ihr die Marsoberfläche erkunden? Oder vielleicht das Innenleben eines Wals? Errichtet das nächste große architektonische Wunderwerk, entwerft atemberaubende Mode-Designs oder hängt einfach nur mit euren Freunden ab und plaudert gemütlich. Diese kontinuierlich wachsende Erlebnisbibliothek garantiert, dass ihr jeden Tag etwas Neues und Aufregendes spielen könnt.

Alternativer Text: Zwei Supersportwagen, einer blau, der andere rot, fahren auf einer zementierten Strecke ein Rennen.

Taucht ein und tretet in Verbindung – egal, wo ihr gerade seid. Dank der vollständigen Cross-Plattform-Unterstützung könnt ihr zusammen mit euren Freunden und Millionen anderer Menschen auf PC, Mobilgeräten, Konsolen oder in VR spielen. Wenn ihr zu Hause online seid, könnt ihr also sogar mit einem Freund spielen, der gerade im Zug sitzt!

Alternativer Text: Zwei Piratenschiffe sind in ein Gefecht verwickelt. Auf dem Schiff im Vordergrund machen zwei Charaktere die Kanonen bereit, während ein dritter ein Gewehr über seinem Kopf schwingt.

Zeigt euren einzigartigen Stil und passt euren Avatar mit einer Vielzahl von Kleidungsstücken, Accessoires und noch vielem mehr an. Dank eines ständig wachsenden Katalogs von Avatar-Gegenständen sind euren Looks keine Grenzen gesetzt. Und da ihr so viele Möglichkeiten habt, warum wechselt ihr euer Outfit nicht jeden Tag? Es gibt immer Platz in eurem Inventar für etwas Neues und Fantasievolles.

Erweckt eure Ideen zum Leben und drückt euch selbst aus, während ihr die Erlebnisse und Avatar-Gegenstände eurer Träume kreiert und sie mit der Roblox-Community teilt.

PlayStation-Besitzer können sich darauf freuen, Roblox ab dem 10. Oktober herunterzuladen. Die Möglichkeiten sind endlos, also stürzt euch in die unzähligen immersiven Erlebnisse und erkundet nach Herzenslust!