14 Jahre GG: "Danke, Community!"-Verlosung zum GG-Geburtstag

Happy Birthday! GamersGlobal.de ist am 15. September 2009 offiziell an den Start gegangen und feiert heute seinen mittlerweile 14. Geburtstag! Trotz weiterhin schwieriger Zeiten und Umstände können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem wir euch unzählige Tests, Previews, News, Stunden der Kritiker, Spiele-Checks, User-Artikel und natürlich auch Letsplays präsentieren konnten. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich und nur dank des Einsatzes der gesamten Redaktion, der Administratoren im Hintergrund und natürlich auch mit tatkräftiger Unterstützung der Community – inhaltlich mit vielfältigen Beiträgen sowie finanziell unter anderem bei den Letsplays zu Mount & Blade 2 - Bannerlord, Like a Dragon - Ishin! und Wartales sowie der Weihnachtsaktion 2022 – möglich.

Zum GG-Jubiläum veranstalten wir wie schon in den letzten Jahren eine große "Danke, Community!"-Verlosung. Mit diesem Projekt wollen wir uns als Community bei der Community für die kontinuierliche Unterstützung bedanken und eine Kleinigkeit zurückgeben. In den letzten zwei Wochen haben dafür zahlreiche GG-User wieder über 100 PC-Spiele (und auch einen Xbox-Titel) für die Verlosung zur Verfügung gestellt.

Preise

Da eine Aufzählung aller Spiele den Rahmen sprengen würde, findet ihr die komplette Liste inklusive Plattform und USK-Freigabe in dieser Tabelle bei Google Docs. An dieser Stelle gibt es nur eine kleine Auswahl der gespendeten Titel:

Chivalry 2

Fallout 76

Gears 5

Gotham Knights

Life is Strange 2

Little Nightmares 2

Shadow Gambit - The Cursed Crew

Temtem

The Dark Pictures - The Devil in Me

Tiny Tina's Wonderland

Wasteland 3

Yakuza 4 Remastered

Ein großes Dankeschön gilt natürlich den großzügigen Spendern und Spenderinnen, ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre: advfreak, Aretak, BastiBo, Berndor, Christoph Licht, Drapondur, ds1979, Flooraimer, floppi, Goh, Gorkon, Klaustrophobia, Max_Power, Nischenliebhaber, Nivek242, onli, paschalis, paule99, Ridger, Sisko, Slaytanic, SupArai, TheLastToKnow, toreyam und vanni727.

Teilnahme

Die Spiele werden wie angekündigt innerhalb der Community verlost, wobei alle aktuellen GamersGlobal-Abonnenten (hier Abo abschließen) zur Teilnahme berechtigt sind. Damit wollen wir zum einen gezielt die aktiven GG-Unterstützer belohnen, zum anderen können wir bei den Abonnenten das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfach überprüfen.

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, verfasst bitte bis einschließlich Samstag, den 30. September 2023, einen Kommentar unter dieser News, der mit "14GG:" beginnt. Schickt dabei einen Geburtstagsgruß oder beschreibt eure Highlights aus dem letzten Jahr auf GamersGlobal.

Verlosung

Nach dem Ende der Teilnahmefrist wird die Liste aller Interessenten per Zufallsgenerator sortiert. Entsprechend dieser Reihenfolge bekommen die glücklichen Gewinner voraussichtlich ab Sonntag, den 1. Oktober 2023, eine private Nachricht von Sisko, auf die ihr mit euren drei Wunschtiteln aus der Spieleliste antwortet (beachtet dabei die USK-Freigaben). Schreibt bitte möglichst zeitnah, damit die Spiele schnell verteilt werden können. Vergebene Titel werden aus der Liste entfernt – kontrolliert die Liste deshalb, bevor ihr eure Antwort schickt.

Bei der Verteilung wird versucht eure Wünsche und Prioritäten zu berücksichtigen, damit jeder auch ein passendes Spiel bekommt. Falls eure Wunschtitel nicht mehr verfügbar sind, könnt ihr euch natürlich ein Ersatzspiel aussuchen. Wenn alle Gewinner benachrichtigt sind, wird die komplette Liste hier veröffentlicht.