Die Story wird mit recht umfangreichen cineastischen Zwischensequenzen erzählt.

Den Kopf verloren

An einem Spray-Spot angekommen, geht es in ein kleines Minispiel, mit dem ihr das Aussehen des Graffitis bestimmt.

Sprühen, skaten, tricksen…

Am Ende jedes Gebiets wartet ein Bosskampf auf euch.

… und leider kämpfen

Große Spielwiesen

Die Areale sind ziemlich groß und unterscheiden sich optisch voneinander.

Fazit

3D-Actionadventure für PC, Playstation 4|5, Switch, Xbox One|Series X

Einzelspieler

Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 39,99 Euro

In einem Satz: Abgedrehter Ausflug in eine farbenfrohe Skate- and Spray-Welt.

Ohne nostalgische Erinnerungen an das altehrwürdige, im Jahre 2000 erstmal erschienene, Jet Set Radio (HD-Version im Spiele-Check) habe ich michgewidmet. Wie groß die Ähnlichkeiten genau und im Einzelnen sind, kann ich entsprechend nur erahnen. Nach vier Stunden mit Bomb Rush Cyberfunk beschleicht mich allerdings das Gefühl, dass es besser gewesen wäre, wenn ich Jet Set Radio verehren würde.Die Story von Bomb Rush Cyberfunk ist völlig bescheuert – wenn ihr euch darauf einlasst, ist sie allerdings eine der Stärken dieses Spiels. Also: Euer Charakter Red sitzt warum auch immer im Polizeigewahrsam, ein Unbekannter taucht auf und hilft ihm bei der Flucht. Ist das endlich geschafft, stiehlt der Ober-DJ Cypher Reds Kopf, indem er ihn mit einer Schallplatte absäbelt. Da Bomb Rush Cyberfunk im futuristischen New Amsterdam spielt, bedeutet Rübe ab nicht Ende im Gelände. Red erhält stattdessen einen Roboterkopf und macht sich auf die Suche nach seiner Ursprungsbirne. Unterstützung erhält er dabei von einer unbekannten Sprayer-Crew, deren Ziel es ist, die alles dominierende All-City-Crew zu werden.Präsentiert wird die Geschichte mit untertitelten Zwischensequenzen. Sprachausgabe gibt es in Bomb Rush Cyberfunk, bis auf Silben-Samples, nicht. Der Grafikstil sticht deutlich heraus: Die kantig-eckige Optik mit groben Modellen solltet ihr mögen. Unauffälliger, wenngleich durch ihre Farbenfrohheit wirklich ansehnlich, gibt sich die normale Spielwelt. Klasse ist der abwechslungsreiche Funk- und „Techno“-Soundtrack, der wirklich Laune macht.Die coolste Crew in New Amsterdam wird unser Trio natürlich nicht von allein. Jeder der fünf Stadtteile ist bereits in der Hand einer anderen Gang. Bevor die mit euch Anfängern überhaupt sprechen, müsst ihr euch Rep(utation) verdienen, indem ihr vorhandene Graffittis mit euren Kunstwerken übersprüht. Dafür drückt ihr an fest vorgegebenen Spots eine Taste, euer Charakter zückt die Dose und mit dem Analogstick gebt ihr die Grundrisse des Musters vor. Viele der Spots erreicht ihr leicht, bei einigen ist spielerische Finesse vonnöten.Sobald ihr genug Rep erreicht habt, sprechen die Revierbesitzer mit euch und fordern euch heraus, zum Beispiel sollt ihr unter Zeitdruck einen Kombo-Multiplikator oder Highscore erreichen. Um möglichst viele Punkte zu sammeln, reiht ihr möglichst viele Tricks aneinander. Ihr könnt grinden, Wallruns durchführen, per Tastendruck einen Trick ausführen und boosten. Für eine hohe Punktezahl ist es wichtig, dass ihr die verschiedenen Elemente immer mit einem Slide, der nur begrenzte Zeit funktioniert, verknüpft.Sobald ihr genug Rep gesammelt und die Herausforderungen bestanden habt, kommt das aus meiner Sicht fragwürdigste Feature in Bomb Rush Cyberfunk zum Tragen: Es geht ans Kämpfen. Bislang erwartete mich am Ende eines jeden Abschnitts ein Bossfight. Zwar reichte es, den Gegner einige Male mit dem Skateboard zu treffen – die Kämpfe machten mir aber überhaupt keinen Spaß. Hat eure Crew das Gebiet erobert, gibt es weitere Eskalationsstufen. Tauchen zuerst nur schlagstockschwingende Polizisten auf, verfolgen euch auf der 2. Heat-Stufe zudem Kettenwerfer. Die Stufen lassen sich durch einen Aufenthalt im öffentlichen WC zwar wieder senken, aber für mich ist das ganze System völlig unnötig.Die Abschnitte in Bomb Rush Cyberfunk sind allesamt groß und wenn ihr Spaß daran habt, einen möglichst hohen Highscore hinzulegen, sind das faszinierende Spielwiesen. Es gibt hier und da auch neue Outfits oder Spray-Vorlagen zu entdecken. Für meinen Geschmack waren die Areale aber zu weitläufig und die Trickmöglichkeiten zu unspektakulär. Eine vertane Chance sind auch die Collectibles: Ja, es gibt sie, aber in den großen Arealen wirken sie auf mich wie verloren.Wäre ich ein Jet Set Radio-Fan, wäre ich dem Charme von Bomb Rush Cyberfunk wahrscheinlich erlegen. Da ich das nicht bin, blicke ich stirnrunzelnd auf dieses Indie-Werk. Ich erlebte nämlich zu keiner Zeit in einen Highscore-Flow wie bei OlliOlli World (im Spiele-Check) oder der alten Kamelle. Dafür mangelt es mir in Bomb Rush Cyberfunk schlicht an Geschwindigkeitsgefühl, einem größeren Trickrepertoire, einer kompakteren Spielwelt und flotteren Inszenierung mit mehr Highlights. Hinzu kommt, dass mich die Grafik in den Zwischensequenzen noch mehr gruselt als die hanebüchene Story. Die ist immerhin so konsequent trashig, dass sie mich zumindest stellenweise amüsiert hat.Ich kann mir schon vorstellen, dass Bomb Rush Cyberfunk Spaß macht – wenn ihr euch gerne tricksend durch eine Spielwelt bewegt, euch Optik und Soundtrack zusagen oder ihr eben einer dieser Jet Set Radio-Verehrer seid. Außerdem: Können mehrere tausend positive Reviews bei Steam irren?