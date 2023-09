PM: The Crew™ Motorfest ab sofort erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 14. September 2023 – Heute kündigte Ubisoft den Start von The Crew™ Motorfest an, dem ultimativen Open-World-Fahrerlebnis! Das Spiel ist ab sofort für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One in digitalen und physischen Ausgaben sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store (nur digital) erhältlich. Die Ultimate Edition des Spiels ist zudem mit einem Ubisoft+ Abonnement auf Xbox, Amazon Luna* und PC über Ubisoft Connect spielbar. Außerdem wurde ein neuer Live-Action-Trailer veröffentlicht, um die Veröffentlichung des Spiels zu feiern:

In The Crew Motorfest erkunden die Spielerinnen und Spieler die Insel O'ahu auf Hawaii und nehmen am Motorfest teil, einem immer neuen Festival für alle, die Autos lieben. Im Zentrum des Events können sie durch eine Auswahl von 15 thematischen Kampagnen, Playlists genannt, neue Perspektiven auf die Autokultur entdecken. In den Playlists tauchen die Spieler:innen in die Autokultur ein und erleben ikonische Marken oder verschiedene Fahrstile: von Underground-Straßenrennen in der Made in Japan-Playlist bis hin zu amerikanischen Muscle Cars, Off-Road, Open-Wheel-Rennen, Drift und mehr! Elektrische Supersportwagen haben ihre eigene Playlist, in der es um die unmittelbare, rohe Kraft und das Energiemanagement geht. Die Oldtimer-Klassiker haben ebenfalls eine Playlist, mit völlig unterschiedlichen Gameplay-Einstellungen, ohne GPS und Fahrhilfen, um das Gefühl der legendären Fahrzeuge aus der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Bei der Autokultur geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Menschen. Um den Spielerinnen und Spielern so viele verschiedene Erfahrungen wie möglich zu bieten, haben einige der größten Namen in der Autoszene direkt zu The Crew Motorfest beigetragen, darunter professionelle Fahrer:innen, Tuner:innen und Content Creator. In mehreren Playlists sind solche Talente direkt zum Start vertreten:

Und das ist erst der Anfang: neue Playlists und neue Erlebnisse stehen schon in den Startlöchern! Jeder Besuch des Motorfestes ist eine weitere Chance, in ein neues wöchentliches Thema einzusteigen, neue Fahrzeuge zu fahren und Belohnungen zu gewinnen. Beginnend mit dem Start am 14. September legt Saison 1 den Schwerpunkt darauf, was ein ikonisches Auto in verschiedenen Regionen der Welt ausmacht: Amerika, Japan oder Europa. Und im Dezember wird Staffel 2 dann eine der bekanntesten Marken im Car Entertainment begrüßen: Hoonigan, die ihre speziellen Projektfahrzeuge ins Spiel bringen!

Das Beste daran? Mit der heute beginnenden Free Trial können alle The Crew Motorfest bis zum 17. September kostenlos für 5 Stunden auf PlayStation, Xbox und PC testen! Wenn sie ihr Abenteuer fortsetzen möchten, werden alle freigeschalteten Gegenstände und Fortschritte mit dem Kauf des Spiels übernommen. Wer das Spiel vor dem Ende der kostenlosen Testphase kauft, profitiert vom Early Adopter-Angebot und schaltet das Liberty Walk Pack frei, das den Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition enthält.

Für Leute, die The Crew® 2 besitzen, die viel Zeit und Energie in den Aufbau ihrer perfekten Fahrzeugsammlung gesteckt haben, bietet The Crew Motorfest außerdem ein auf dem Markt einzigartiges Feature: den Sammlungsimport, der es willigen Spielern ermöglicht, den Großteil ihrer Fahrzeugsammlung aus The Crew 2 kostenlos in The Crew Motorfest zu importieren! Die meisten Fahrzeuge und Eitelkeiten, die vor dem Ende von The Crew 2 Season 8 gekauft oder freigeschaltet wurden, können importiert werden, und auch Fahrzeuge und Eitelkeiten aus Season 9 werden zu einem späteren Zeitpunkt in das Feature aufgenommen. Für diejenigen, die es vorziehen, ein neues Motorfest zu starten, ist diese Funktion völlig optional und kann jederzeit aktiviert werden.

Die Gold- und Ultimate-Editionen von The Crew Motorfest enthalten den Year 1 Pass auf allen verfügbaren Plattformen. Mit dem Year 1 Pass werden nach und nach bis zu 25 zusätzliche Autos freigeschaltet, beginnend mit 3 Fahrzeugen, die heute als Teil von Season 1 freigeschaltet werden: der Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (2023), Chevrolet Chevelle SS (1970) und BMW M4 Competition Coupe (2021). Die Spielenden erhalten dann jeden Monat 2 Autos, bis zu einer Gesamtzahl von 25 Autos über das ganze Jahr hinweg. Darüber hinaus bietet die Ultimate Edition Zugang zum Ultimate Pack, das viele exklusive Anpassungsgegenstände für den Avatar und die Fahrzeuge des Spielenden enthält und in Ubisoft+-Abonnements über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna enthalten ist.

Alle Angebote gibt es imoffiziellen Ubisoft Store.

Ubisoft-Affiliate-Programm

​DasUbisoft-Affiliate-Programmbietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

*Ubisoft+ on Luna requires account linking and a Multi Access plan. Territorial restrictions apply.

About The Crew™ Motorfest

​Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew™ Motorfest lets players fulfill the driving bucket list of their dreams in one of the most exhilarating and vibrant open worlds ever created. Motorfest is a car-culture infused festival organized in one of the world’s most breathtaking locations: O‘ahu, one of the main islands of the Hawaiian archipelago. On their own or with friends, players can explore this galvanizing tropical playground behind the wheel of hundreds of the most legendary vehicles ever built. At every corner of the island, the festival offers infinite opportunities for pure fun, all forms of driving challenges, and invites them to explore incredible landscapes: from big city streets to volcano slopes, lush rainforests, idyllic beaches… They are free to follow the roads or forge their own path!