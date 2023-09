Jagged Alliance 3: Konsolenversion erscheint im November

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem PC-Spieler schon seit Juli in Jagged Alliance 3 (im Test) Spaß mit ihrem Söldnerhaufen haben können, gab THQ Nordic nun auch bekannt, wann der Startschuss für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X fällt – und zwar am 16. November 2023.

Zwei weitere Details zum Release wurden ebenfalls geteilt: Für Vorbesteller der digitalen Version gibt es im jeweiligen Konsolen-Store 20 Prozent Rabatt (47,99 Euro statt 59,99 Euro) und 48 Stunden vor dem regulären Release Zugriff auf das Spiel.

Und da zum anderen die Tactical Edition der PC-Version schnell vergriffen war, bringt THQ Nordic erneut eine sogenannte Jagged Alliance 3 Tactical Box heraus, limitiert auf 550 Exemplare. Die umfasst ein Set mit 36 der Charakter-Karten, einen A.I.M.-Pin, eine taktische Gürteltasche, einen "Heavy Duty" taktischen Gürtel und ein Outdoor-Köfferchen. Was der nur bei THQ Nordic verfügbaren Edition jedoch nicht beiliegt: Das Spiel Jagged Alliance 3.