PM: NBA 2K24: Die authentischste Basketball-Simulation aller Zeiten (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der erfolgreichen NBA 2K-Reihe ist am 08. September mit NBA 2K24 der neueste Teil der preisgekrönten Basketball-Simulation erschienen. Die langjährigen Entwickler von Visual Concepts und Publisher 2K liefern starke Gameplay-Innovationen, neue Modi, erstmals Crossplay und zahlreiche Verbesserungen, die gerade auch Newcomern den Einstieg in den Sport noch leichter machen. Bevor wir euch in den kommenden Wochen unter anderem einen tieferen Einblick in die bei Fans beliebten Modi Meine KARRIERE und Mein TEAM geben, findet ihr hier einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen. Wir sehen uns auf dem Court!

Noch geschmeidigere Bewegungen und authentischere Animationen der weltbesten Spieler: In NBA 2K24 hält die bahnbrechende ProPLAY-Technologie Einzug, bei der reale NBA-Aufnahmen auf PS5 in das virtuelle Spielgeschehen übertragen werden. Dank dieser bahnbrechenden Technologie wirken Dribblings, Sprungwürfe, Signature Moves und alle anderen Aktionen in Offense und Defense so realistisch und flüssig wie nie zuvor.

Aber nicht nur Spielzüge, sondern auch kleinste Details der Spielerbewegungen außerhalb des Ballkontaktes werden erfasst. Ein klarer Vorteil gegenüber dem bisherigen Motion Capturing: Neue Animationen können viel schneller ins Spiel gebracht werden, wenn die Athleten nicht für Aufnahmen extra ins Studio müssen. Für uns ein klarer Game-Changer in Sachen Realismus.

Kein Zweifel, der leider viel zu früh verstorbene Kobe Bryant war einer der Spitzenathleten des Sports. Kobe gewann in seiner 20-jährigen Karriere unter anderem fünf Meisterschaften mit den Los Angeles Lakers und wurde von 1999 bis 2013 jedes Jahr in das All-NBA-Team der besten Spieler einer Saison gewählt. Einer seiner Spitznamen lautete “Black Mamba”, woraus sich auch der Name eines brandneuen Modus in NBA 2K24 ableitet: MAMBA MOMENTS™.

Hier könnt ihr die herausragendsten Leistungen des Ausnahmesportlers nochmal erleben und aktiv gestalten: Spielt die bewegendsten Begegnungen seiner langen Karriere und seid bei den ersten Triumphen als Rookie bis zu seinem Aufstieg zum Top-Scorer und Basketball-Legende hautnah dabei.

Nach dem Debüt im Vorjahr kehren im Modus „Meine NBA“ die historischen Äras zurück, bei denen ihr bedeutende Abschnitte der NBA-Geschichte nicht nur neu erleben, sondern auch komplett neu schreiben könnt. Mit der LeBron-Ära wurde in NBA 2K24 ein weiteres Kapitel zum PS5-Spiel hinzugefügt, das sich um die erfolgreichen 2010er-Jahre des viermaligen NBA-Champions dreht. Und der neue Alterungsprozess, dem die Basketball-Profis während einer historischen Ära unterzogen werden, machen den Blick in die Vergangenheit nun noch realistischer.

Wer mal nicht ganz so viel Zeit hat und eine kompakte sowie schnellere NBA-Saison zocken möchte, der sollte sich den neuen „Meine NBA Lite“-Modus unbedingt anschauen. Hier werdet ihr mehr Zeit auf dem Spielfeld und weniger Zeit am Verhandlungstisch verbringen. Trades lassen sich beispielsweise ohne Tarifvertrags-Beschränkungen abschließen, Spielerverträge können beliebig verlängert werden und die Offseason ist auf den Draft reduziert. An den einzelnen Saison-Partien, die ihr mit eurer Mannschaft bestreitet, ändert sich hingegen nichts.

Viele Basketballspieler träumen wohl davon, eines Tages mal der „GOAT“ der NBA zu werden. Nur wenige Legenden haben den Sport so sehr geprägt und diesen ehrwürdigen Titel erhalten. Dank des zurückkehrenden „Meine KARRIERE“-Modus von NBA 2K24 habt ihr zumindest wieder virtuell die Chance, den GOAT-Status zu erreichen. Erstellt euren eigenen Charakter, zeigt euer Talent auf dem Parkett, verbessert eure Werte als Profi und arbeitet euch an die Spitze der NBA vor.

Eure Zeit als Nachwuchstalent werdet ihr aber nicht nur im Rampenlicht der NBA verbringen. Auch in der Stadt ist wieder so einiges los! Fast an jeder Ecke der Stadt sind Körbe zu finden, an denen ihr euch in unterschiedlichen Spielmodi mit Freunden und Kontrahenten aus aller Welt messen könnt. Zu den Highlights der Stadt zählt unter anderem die brandneue Strand-Location, die ihr auf PlayStation 5 besuchen dürft. Hier erwarten euch neue Gebäude, Courts und mehr. Streetball-Nebenquests und REP sind ebenfalls wieder dabei.

Die Entwickler von NBA 2K24 haben den „Mein TEAM“-Spielmodus grundlegend überarbeitet und mehrere Neuerungen untergebracht. Künftig wird es zum Beispiel etwas einfacher, das Basketballteam eurer Träume zu kreieren. Dafür sorgt der neue Spielermarkt, auf dem ihr Karten nun direkt erwerben könnt. Eine frische Herausforderung bietet künftig auch der neue Multiplayer-Modus Gehaltsgrenze. Pro Season wird es drei zweiwöchige Runden geben, bei denen ein Gehaltslimit die Aufstellung eurer Mannschaft beeinflusst. Dafür winken am Ende allerdings exklusive Belohnungen! Bekannte Modi wie Unbegrenzt oder Triple Threat sind natürlich auch wieder am Start.

Wenn ihr euch lieber in der WNBA gegen die besten Basketballerinnen der Liga antreten wollt, ist „The W“ die perfekte Anlaufstelle! Wie euer Weg in der WNBA beginnen soll, habt ihr dabei selbst in der Hand. So startet ihr eure Karriere in The W entweder als aufstrebende College-Sensation oder als bereits erfahrene – aber dennoch unentdeckte – Profispielerin. Das Ziel bleibt am Ende allerdings gleich. Ihr wollt Champion der WNBA und damit zur Legende des Sports werden. Exklusive Belohnungen für Spiele und abgeschlossene Herausforderungen gibt es obendrauf!

Wer zum ersten Mal in der Welt von NBA 2K unterwegs ist – oder einfach nochmal die Basics auffrischen möchte – findet in 2KU zahlreiche Tutorials, die euch die Steuerung und Aktionen erklären. Auch Spielzüge und fortgeschrittene Fähigkeiten können hier geübt werden. Während eurer Zeit in NBA 2K24 lauscht ihr dabei übrigens immer den neuen 2K Beats, die für das Spiel herausgesucht wurden. Im Mittelpunkt steht das 50. Jubiläum des Hip-Hop-Genres. Und mit jeder weiteren Season werden bald noch mehr Tracks in der Playlist landen.

Endlich wird ein lange geäußerter Wunsch der Community erfüllt: Neben dem bereits in früheren NBA 2K-Spielen vorhandenen Cross-Plattform wird erstmals auch Crossplay in allen Modi für die aktuelle Konsolengeneration geboten. Das bedeutet noch schnelleres Matchmaking dank größerer Spieler-Base und ihr könnt natürlich auch Voice-Chat nutzen. Möchtet ihr Crossplay nicht nutzen, stellt ihr die Option in den Einstellungen einfach aus.