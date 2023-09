PM: State of Play kehrt morgen zurück und konzentriert sich auf kommende Indie- und Drittanbieter-Veröffentlichungen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ich bin Shawne Benson und Teil des Global Third Party Relations-Teams hier bei PlayStation. Ich freue mich, für morgen, den 14. September um 23:00 Uhr, die Übertragung eines neuen State of Play-Streams ankündigen zu dürfen.

Die morgige Ausgabe wird sich auf Updates zu kürzlich angekündigten Spielen konzentrieren, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Von Indie- und PS VR2-Highlights bis hin zu den größten neuen Titeln unserer Drittanbieterpartner – unsere neueste Show bietet für alle Spieler etwas!

Wir bei PlayStation haben eine gemeinsame Vision: The Best Place to Play. Deshalb möchten wir auch tolle Spiele veröffentlichen. Und da Tausende von Entwicklern und Herausgebern auf der ganzen Welt ständig großartige Spiele entwickeln und veröffentlichen, zeigt euch unser Team ihre Arbeit.

Ich hoffe, ihr könnt morgen dabei sein, um euch eine vielfältige Auswahl an erscheinenden Spielen anzuschauen.

Los geht es am Donnerstag, den 14. September um 23:00 auf YouTube, Twitch und TikTok.