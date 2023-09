PM: Schlüpft in die Rolle von Aliens oder Agenten im spannenden Sci-Fi-Multiplayer-Titel Mannequin, der 2024 für PS VR2 erscheint (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

der 2024 erscheint. Vielleicht kennt ihr das Team von Fast Travel bereits aus einem unserer vielen Einzelspieler-VR-Erlebnissen wie Cities: VR und dem kommenden Vampire: The Masquerade – Justice, aber Mannequin ist unser erster Multiplayer-Titel aus eigener Produktion, in dem bis zu 5 Spieler spannende Situationen, soziale Deduktion und rasante Action erleben können.

Lasst mich euch alles darüber erzählen.

In Mannequin, unserer ersten eigenen IP seit „The Curious Tale of the Stolen Pets“ (2019), erschüttert das Auftauchen einer außerirdischen Präsenz die Welt. Überall auf der Welt ist die Zeit auf mysteriöse Weise stehen geblieben, und die ersten Rettungskräfte, die in diese Gebiete gerufen wurden, haben sich in reglose, hilflose Statuen verwandelt.

Und nicht nur das: In diesen Gebieten wurde eine außerirdische Spezies entdeckt, die uns als Mannequins bekannt ist. Diese Mannequins verfügen über lebensgefährliche Fähigkeiten, und es liegt an einem Team von Spezialagenten, diese übernatürlichen neuen Bedrohungen zu jagen, bevor sie selbst Opfer der Kräfte dieser außerirdischen Präsenz werden.

Was folgt, ist ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel.

In einem Standard-Match von Mannequin arbeiten drei Spieler als die titelgebenden Aliens zusammen und treten gegen ein Team aus zwei Agenten an. Als Mannequins habt ihr die Möglichkeit, euch in einer Pose einzufrieren und euch so in eine Statue zu verwandeln, die euch aussehen lässt wie eine der gefangenen Rettungskräfte. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr den perfekten Hinterhalt planen, indem ihr den Agenten auflauert und sie dann mit einer einzigen Handbewegung erstarren lasst.

Aber Agenten sind keineswegs wehrlos. Ausgestattet mit modernster Technologie können sie Levels scannen, um den ungefähren Standort eines Mannequins ausfindig zu machen. Erwischt sie auf frischer Tat oder findet heraus, ob sich ein Gegner nur als Statue ausgibt und schaltet ihn mit eurer Laserpistole aus. Das erste Team, das das andere auslöscht, gewinnt– aber es gibt noch ein paar Kniffe, die aus Mannequin eine strategische Achterbahnfahrt machen.

In jedem Level des Spiels gibt es „Power Stations“, die von den Mannequins nach und nach aufgebraucht werden können. Das Entleeren von zwei Power Stations verleiht dem Team verbesserte Fähigkeiten, darunter die Fähigkeit, genau zu sehen, wo sich eure Gegner befinden. Dies kann das Blatt in einem Spiel schnell wenden, aber Power Stations sind Hochrisikobereiche, die von den Agenten aufmerksam überwacht werden sollten. Stolpert bloß nicht in eine Falle.

Agenten haben außerdem einen weiteren Grund, diese Power Stations zu verteidigen. Wenn die Mannequins sie nicht innerhalb von drei Minuten nach Spielbeginn erobern, erhält stattdessen das menschliche Team die Upgrades. Jede Seite kann außerdem alle gefallenen Verbündeten wiederbeleben, aber auch das bietet die perfekte Gelegenheit für einen tödlichen Hinterhalt.

Das macht jede Partie Mannequin zu einer spannenden und kniffligen Versteckjagd. Können die Mannequins den Agenten vortäuschen, dass sie freundlich gesinnt sind, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen? Oder wird ein Agent durch seine Gerissenheit und den Einsatz seiner Gadgets den Sieg davontragen?

Wir bei Fast Travel wissen, dass wir die besten Multiplayer-Spiele nicht ohne die Unterstützung unserer fantastischen Community entwickeln können. Wir sind gespannt, was ihr von der heutigen Enthüllung haltet und was ihr im kompletten Spiel sehen wollt, wenn es 2024 veröffentlicht wird. Wir werden bald mehr über unser Spiel verraten und euch das erste Gameplay-Material vorstellen.

Wir sind überzeugt, dass Mannequin ein erstklassiges Multiplayer-Spiel für PS VR2 werden wird, aber das kann nur mit eurer Hilfe gelingen. Fragt euch bis zum nächsten Mal: Wem könnt ihr vertrauen?