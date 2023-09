Starfield: Fehlende Optimierung & AMD-Bevorzugung laut Digital Foundry

PC Xbox X

Digital Foundry hat auf Youtube diverse technische Details von Starfield (Note im GG-Test: 9.0) näher beleuchtet, siehe das unten eingeklebte Video. Es wird zwar eingangs die PC-Version als die "beste Möglichkeit, das Spiel zu genießen" gelobt – dann aber doch einiges kritisiert.

So sei das Fehlen der Upscaler DLSS und XeSS unverständlich. Upscaler verbessern die Performance, da mit ihnen das Spiel intern auf einer niedrigeren Auflösung berechnet wird, was durch den Upscaler dann performance-effizient auf die Zielauflösung hochgezogen wird. Starfield unterstützt hier nur AMDs FSR2, was qualitativ im Video sichtbare Nachteile gerade zu Nvidias DLSS hat. Das sei nicht nachvollziehbar, denn die anderen Upscaler können schnell per Mod nachgerüstet werden, was laut Digital Foundry für den Entwickler angesichts der existierenden Unterstützung von FSR2 ebenso einfach gewesen wäre.

Auch die Performance sei ungewöhnlich, insbesondere der große Performanceunterschied zwischen Grafikkarten von Nvidia und AMD. Zwischen AMDs RX 6800 XT und Nvidias RTX 3080 existiert laut Digital Foundry ein Performancevorteil in Höhe von 46% für die AMD-Karte, während der durchschnittliche Leistungsunterschied (ohne Raytracing) im Meta-Benchmark über viele Spiele bei 1% liege. Ebenfalls auffällig sei die sinkende Performance, wenn bei Intels sehr schneller CPU i9-12900K das Hyperthreading aktiviert werde. Die zusätzlichen Threads müssten eigentlich der Performance helfen, haben bei Starfield aber sogar einen negativen Effekt. Digital Foundry kommt deshalb zu dem Schluss, Starfield scheine einseitig für AMD-Technik optimiert zu sein.

Unbenommen solcher möglichen Technik-Mängel freute sich Bethesda öffentlich bereits kurz nach Release über sechs Millionen Spieler, davon eine Million gleichzeitig über alle unterstützten Plattformen hinweg. Zur umfangreichen redaktionellen GamersGlobal-Berichterstattung über Starfield gelangt ihr via Serienkasten.