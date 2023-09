Command - Modern Operations: Showcase von Operation Desert Falcon

PC

Beim gestrigen Home of Wargamers Live Event (wir berichteten) auf dem Twitch-Kanal von Slitherine wurde mit Operation Desert Falcon ein sich noch in Entwicklung befindliches Szenario für Command - Modern Operations ausführlich vorgestellt. Es soll im Oktober erscheinen. In Command - Modern Operations werden weltweit Konflikte auf primär taktischer und operativer, aber auch strategischer, Ebene simuliert. Das 2019 erschienene Basisspiel wird durch Szenarios wie Operation Desert Falcon erweitert. Direkt unter der News findet ihr das VOD des Live-Events ihr müsst zu Minute 57:28 springen.

Im Jahr 2027 ist Frankreich in einer schwierigen Lage im Sahel. Nach einem Staatsstreich im Chad beschlagnahmen militante Gruppen ausländische Assets und die Sicherheitskräfte der Regierung sind zur United Sahel Liberation Front übergelaufen. Milizen marschieren auf das Massenya Airfield zu, von der aus Französische und ausländische Staatsbürger evakuiiert werden sollen. Nur die Französische Luftwaffe kann noch ein Massaker verhindern. Die ist allerdings 2000 nautische Meilen entfernt in Südfrankreich stationiert, so dass ihr auch vor eine logistische Herausforderung gestellt werdet. Ihr müsst die Zivilisten ins sichere Libreville in Gabun auzsfliegen.

Die beworbenen Features sind:

Spielt die Franzosen mit einem Fokus auf die Rafale C und die A330 Phenix, dazu kommen Unterstützungsplattformen wie die C-130 und die C-17.

Multiple politische Faktoren. So führt etwa über Libyender direkte Weg, aber werdet ihr es riskieren, über eine heiße Zone zu fliegen?

Ihr dürft keine Verluste einkalkulieren. Angesichts der schwierigen Lage Frankreichs in Afrika, führt der Verlust von Flugzeugen oder eine nationale Demütigung zum Fehlschlag der Mission.

Ihr müsst das unbekannte einplanen. Der Chad hat ein Arsenal von MiG-29, Su-25 und JF-17N-Flugzeugen, die eure Pläne durchkreuzen können.

Da die Milizen auf das Flugfeld zumarschieren, befindet ihr euch im Rennen gegen die Zeit.

Operation Desert Falcon nutzt außerdem die neuen Features von Command wie den Ops Planner, den Multidomain Strike Planner, Cargo 2.0 und Palletized Munitions. Ihr solltet daher vor eurer ersten Partie unbedingt die MDSP-Tutorials spielen.

