Flashpoint Campaigns - Southern Storm: Erweiterung Central Storm angekündigt

PC

Flashpoint Campaigns - Southern Storm ist ein Ende letzten Jahres erschienenes Wargame, das auf asynchrones WEGO setzt. Das heißt, ihr gebt Befehle und schaut euch dann deren Ausführung an, um in der nächsten Runde die Befehle zu korrigieren, stehen zu lassen oder neue zu geben. Setting ist der Höähepunkt des Kalten Krieges im Jahr 1989. Als Käufer der Retail-Version könnt ihr euch übrigens über ein 300 Seiten starkes Hardcover-Handbuch freuen. Gekämpft wird im hügeligen Süddeutschland.

Mit Central Storm wurde beim gestrigen Home of Wargamers Live Event (wir berichteten) auf dem Twitch-Kanal von Slitherine die erste Erweiterung für den Titel von Entwickler On Target Simulations angekündigt. Ihr benötigt das Grundspiel. Central Storm ist in der Mitte der NATO-Verteidigungslinie in Westdeutschland im Sommer 1989 angesiedelt. Das Land ist eher flach und offen, was entsprechend andere Anforderungen an euer Geschick als Schlachtenlenker stellt. Ihr befehligt Einheiten des West German III Corps und des neu modellierten Belgian I Corps. Mit dabei sind auch Britische und Amerikanische Verbände an den Flanken. Auf Seiten des Warschauer Pakts tretet ihr mit sowjetischen Verbänden an. Um Central Storm spielen zu können, benötigt ihr das Grundspiel.

Die beworbenen Features von Central Storm:

Belgien als neue, spielbare Armee

19 neue Karten im Herzen Deutschlands

18 Standalone-Szenarios

Zwei Kampagnen mit insgesamt elf Kampagnen-Szenarios und dem Belgian I Corps, West German 7th Panzer Division, Soviet 57th Guards Motor Rifle Division

Im Rahmen des Begleit-Updates soll es auch zwei kostenlose Features geben:

Möglichkeit, Infanterie auf Helikoptern oder LKW aufsitzen zu lassen um sie taktisch über das Schlachtfeld zu transportieren oder sogar dem Feind in den Rücken zu fallen.

Komplett umgeschriebenes "unit logging system", das euch tiefere und leichter zugängliche Einheiten-Informationen bieten soll.

Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Flashpoint Campaigns - Southern Storm kostet derzeit auf Steam 44,24 Euro (statt 58,99 Euro). Direkt unter dieser News könnt ihr euch ein Video mit Entwickler Robert Crandall zur Flashpoint-Reihe und Central Storm anschauen.