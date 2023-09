iPhone 15 Pro: Hardware-Raytracing und Assassin's Creed Mirage

iOS

Heute kündigte Apple im kalifornischen Cupertino mit iPhone 15 und iPhone 15 Pro seine neueste Smartphone-Generation an. Für Spieler interessant werden könnte das iPhone 15 Pro. Dies wird den neuen A17 Pro Chip beinhalten. Dieser unterstützt erstmals Hardware-Raytracing. Apple selber bezeichnet den Chip als "Gaming-Monster" und "größtes Redesign in der Geschichte der Apple GPUs". Der Chip unterstützt MetalFX Upscaling, das ähnlich wie FSR von AMD das Bild per Algorithmus hochskaliert, sodass Spiele nicht in der nativen Auflösung des Displays gerendert werden müssen. Der Zubehörhersteller Backbone hat bereits die Kompatibilität seines USB-C-Controllers mit dem neuen iPhone bestätigt, das erstmals keinen proprietären Lightning-Anschluss mehr hat, sondern USB-C unterstützt.

Angekündigt wurden auf dem heutigen Event Umsetzungen von Assassin's Creed Mirage (aktuelle Vorschau auf GamersGlobal.de), Death Stranding, Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Village. Während Assassin's Creed Mirage für die ersten Jahreshälfte 2024 geplant ist, sollen die anderen drei Titel noch im Laufe des Jahres erscheinen. Zu den Preisen der Spiele ist bisher noch nichts bekannt. Das iPhone 15 Pro kostet in der günstigsten Version mit 128 Gigabyte internen Speicher 1199 Euro und in der teuersten Version mit 1 Terabyte Speicher und größeren Bildschirm als iPhone 15 Pro Max 1949 Euro. Ausgeliefert werden die Geräte hierzulande ab dem 22. September 2023.