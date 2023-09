The Mystery of Oak Island: Lebenszeichen auf Kickstarter // Release 2023?

PC iOS Linux MacOS Android

Nach einigen Wochen und Monaten Funkstille gibt es wieder Neuigkeiten zum Point-and-Click-Adventure The Mystery of Oak Island. Auf der Kickstarter-Seite des Spiels hat der Projektleiter Thomas "Marvel" Dibke ein umfangreiches Update veröffentlicht. Darin entschuldigt er sich zunächst für die Verzögerungen (die Kampagne endete bereits vor acht Jahren) und versichert, dass er sich nun vollständig auf die Fertigstellung des Spiels konzentriert. Das Projekt sei auf einem guten Weg und viele wichtige Meilensteine wurden bereits erreicht. In den letzten Wochen wurden Teilbereiche des Spiels optimiert und erweitert:

Wir waren mit verschiedenen Aspekten und Rätseln in diesem Bereich nicht ganz zufrieden. Wir hatten das Gefühl, dass bestimmte Teile erhebliches ungenutztes Potenzial hatten... wir waren einfach nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Deshalb haben wir nicht nur kleine Anpassungen vorgenommen, sondern einen völlig neuen Abschnitt eingebaut. Ein Abschnitt, der vier neue Spielräume, zusätzliche Charaktere, neue Rätsel und unerwartete Wendungen in das Abenteuer einführt.

Der Screenshot aus dem Teaser stammt aus diesem neuen Abschnitt. Am Schluss des Updates erklärt Marvel, dass das Ende der Entwicklungszeit langsam in Sicht kommt und dass der Fokus darauf liegt, die deutsche Version bis Ende 2023 fertigzustellen. Außerdem wird gerade an einer möglichen Playstation 5-Version gearbeitet. Weitere Details könnt ihr der Quelle entnehmen.