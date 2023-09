PM: Liebe findet immer einen Weg – Action-Dating-Sim Eternights erfüllt ab heute selbst den Weltuntergang mit Romantik (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe findet immer einen Weg – Action-Dating-Sim Eternights erfüllt ab heute selbst den Weltuntergang mit Romantik

– Liebe jeden Tag, als ob die Welt schon heute unterginge –

London – 12. September 2023 – Ab heute könnt ihr in Studio Sai s apokalyptischer Liebes-Action-Sim Eternights auf PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 die Welt retten und gleichzeitig die große Liebe finden. Das heiß erwartete Eternights erscheint eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Launch-Datum, damit niemand zu lange auf diesen einzigartigen Mix aus den beiden wichtigsten Dingen im Leben – Romantik und Monster-Schnetzeln – warten muss! Das Spiel ist auf Steam und im Epic Games Store mit einem Launch-Rabatt von 10% erhältlich.

Gigantische Wände sind um die Stadt herum erschienen und ein mysteriöser Unfall verwandelt Menschen in gewalttätige Monster. Nachdem sein gewöhnlicher, menschlicher Arm durch einen magischen, waffenfähigen Arm ersetzt wurde, muss der Protagonist mit Hilfe seiner neuen Kräfte die Welt retten. Doch selbst in der Apokalypse bleiben die Menschen, die man liebt, das Wichtigste auf der Welt – und das Liebesleben des Protagonisten ist mindestens so chaotisch wie der Weltuntergang.

In Eternights kämpft man sich in intensiven Echtzeitkämpfen durch Horden an Monstern, fällt in Dialogen wichtige Entscheidungen und begibt sich in der romantischen Storyline auf die Suche nach der wahren Liebe. Die Zeit ist jedoch knapp und es gibt viel zu tun: Baut Beziehungen auf, geht auf Dates, spielt Minispiele und rettet die Welt. Es liegt ganz an euch, wie ihr die letzten Tage der Welt nutzt!

Dank der Partnerschaft mit Maximum Games können Fans ab dem 16. November zudem eine physische Version von Eternights für PlayStation 5 und PlayStation 4 erwerben. Vorbestellungen sind ab sofort an ausgewählten Stellen im Einzelhandel verfügbar.

##

Wichtige Links

Twitter: https://twitter.com/StudioSaiGames

YouTube: https://www.youtube.com/studiosaigames

Facebook: https://www.facebook.com/studiosaigames/

Discord: https://discord.com/invite/x44xJ4y

Über Studio Sai.

Studio Sai ist ein kleines, unabhängiges Entwicklungsstudio, dessen Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern vollständig remote zusammenarbeiten. Die Spiele des Studios beschäftigen sich mit Beziehungen, die man in leicht eigenartigen Welten schmieden kann. “Sai” ist Koreansich für “Eine Beziehung zwischen zwei Personen“ wobei nicht ausschließlich Liebesbeziehungen gemeint sind. Gleichzeitig bezeichnet es auf eine poetische Weise auch die Distanz zwischen zwei Personen. .