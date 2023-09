PM: Endless Dungeon: Versammelt eure Helden und schützt den Kristall (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist gar nicht so einfach, Endless Dungeon, das kommende Spiel der französischen Amplitude Studios, in eine Schublade zu stecken. Wie klingt truppbasiertes, taktisches Twin-Stick-Roguelite-Actionspiel mit einer gehörigen Portion Tower Defense für euch? Schauen wir uns die einzelnen Bestandteile genauer an und wir sind uns sicher, dass ihr mit diesem wilden Genremix euren Spaß haben werdet – vor allem, wenn ihr mit bis zu drei Mitstreitern kooperativ gegen schier endlose Monsterhorden antretet.

Die Ausgangslage ist schnell erklärt: Ihr seid auf einer riesigen Raumstation gestrandet, die anscheinend völlig verwaist ist. Also, abgesehen von den Horden an Monstern, die in regelmäßigen Abständen aus ihren Nestern schlüpfen und in Scharen über euch herfallen. Ihr werdet zwar durch einen Alarm und einen bedrohlich tickenden Timer vorgewarnt, wenn die nächste Welle auf euch zurollt, aber auch in den ruhigen Augenblicken solltet ihr auf keinen Fall untätig bleiben.

Ziel eines jeden Levels ist es, Türen zu öffnen und zu entkommen. Klingt einfach, ist es aber keineswegs, denn nur wenn ein Kristallbot mit euch heil den Weg zum rettenden Ausgang findet, dürft ihr euch zumindest kurzfristig über einen Sieg freuen. Die Räume jedes Levels sind prozedural generiert und zufällig angeordnet. Scheitert ihr an der Kristallbegleitung und dem Monstermetzeln, landet ihr wieder in einem Saloon, der als Hub dient, kauft ein paar Upgrades, wählt vielleicht einen anderen Charakter und macht euch erneut auf den Weg durch die stimmungsvoll gruselig beleuchteten Gänge. Das Schöne am Roguelite-Prinzip: Ihr behaltet wesentliche Teile eures Fortschritts und müsst nicht immer wieder von vorne anfangen.

Um euch gegen die Monster zu wehren, verfügt euer Charakter über Waffen und Sezialfähigkeiten, mit denen ihr besonders großen Schaden anrichtet. Das allein ist aber nicht ausreichend, um den Gegnern Paroli zu bieten. Hier kommt jetzt das Tower Defense-Genre ins Spiel, wenn ihr Geschütztürme, Elektroschocker oder Flammenwerfer auf markierten Flächen montiert und möglichst taktisch klug den Weg der Monster automatisch unter Beschuss nehmt.

Nutzt die Zeit zwischen den Angriffswellen und sammelt die verschiedenen Ressourcen ein, die ihr überall auf der Raumstation findet: Industriepunkte braucht ihr, um Geschütztürme zu bauen, Wissenschaftspunkte, um die Geschütztürme mit schnelleren Schussfolgen oder Projektilen mit höherem Schaden zu verbessern, und Nahrungspunkte, um euren Helden zu verbessern. Außerdem findet ihr Truhen mit Waffen und anderen nützlichen Gegenständen und müsst kleinere Rätsel lösen, z.B. die Stromversorgung wiederherstellen, um Türen öffnen zu können.

Wichtig ist auch die Wahl eures Helden: Zum Start stehen euch acht sehr unterschiedliche und herrlich schräge Charaktere zur Verfügung, mit denen ihr das Abenteuer bestreiten könnt. Keine Angst, ihr müsst euch nicht gleich auf einen Helden festlegen, sondern könnt immer wieder zwischen den Charakteren wechseln und so denjenigen finden, der am besten zu eurem bevorzugten Spielstil passt. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Drakken Fassonasandu, kurz Fassie? Der Außerirdische im Drachenlook kann nicht nur gut mit der Waffe in seiner Klaue umgehen, sondern verfügt unter anderem über die Spezialtechnik „Ein Schuss mehr“, mit der sich die Feuerrate und der Angriffsschaden eurer Mitspieler deutlich erhöhen lassen.

Oder vielleicht doch Shroom? Die Kräuterkundige unter den Endless Dungeon-Läufern heilt ihre Kameraden mit „Seelenpflaster“ und erhöht mit ihrer ultimativen Fähigkeit „Spezialmischung“ die Gesundheitsregeneration und die Verteidigung. Probiert auch unbedingt den Genossen aus, ein künstliches Wesen, das Geschütze baut, wie kein anderer und für jeden Trupp eine echte Bereicherung darstellt.

Je weiter ihr in die Geheimnisse der Station vordringt und je mehr Türen ihr öffnet, desto verheerender werden die Angriffe der schleimigen Monsterhorden. Ja, ihr werdet sterben, immer und immer wieder. Aber das gehört zum Spielprinzip von Endless Dungeon und macht den enormen Reiz aus, es immer wieder zu versuchen und einen neuen Run zu starten. Man kann übrigens auch problemlos alleine spielen, zwischen den drei Helden wechseln und den KI-gesteuerten Kameraden Befehle erteilen. Richtig Spaß machen die knackigen und kurzweiligen Ausflüge aber, wenn man sich online zwei Mitstreiter sucht und kooperativ ans Werk geht.

Die Entwickler haben sich das Feedback der Community zu Herzen genommen und Endless Dungeon ein paar Monate verschoben, um die Spielerfahrung weiter zu optimieren. Am 17. Oktober ist es aber soweit und ihr könnt auf PS4 & PS5 euren Ausflug auf die tödliche Raumstation starten. Wir freuen uns schon drauf, ihr auch? Verratet es uns in den Kommentaren.