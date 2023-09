Spiele-Check: Eternights – Action-JRPG auf den Spuren von Persona

Spiele-Check von Moriarty1779

Eigentlich würde man die Partnersuche nicht mit dem Ende der Welt in Zusammenhang bringen - außer an einem wirklich miesen „Morgen danach“ – doch in dem Action-RPG Eternights passiert genau das und es macht Spaß!



Als junger Protagonist startet Ihr in einem genreüblichen Setting: Ihr steht in Eurem Zimmer und bastelt zusammen mit Eurem Freund Chani an einem passenden Profil für’s Online-Dating. Die resultierenden Chats mit einem geheimnisvollen Mädchen sowie ein seltsamer (als Tutorial genutzter) Traum zeigen schnell, dass dieses Abenteuer in die „Chosen One“-Richtung geht, ihr also mal wieder derjenige seid, der für die Rettung der Welt auserkoren wurde.

Während um Euch herum in den Folgetagen eine Apokalypse ausbricht und die Menschen sich in groteske Monster verwandeln, werdet Ihr mit einer Art transformierbarem, energetisch schimmernden Arm als Waffe ausgestattet. Das wirkt auf den ersten Blick absurder, als es ist, denn das Spiel strickt eine zwar abgefahrene, aber doch irgendwie nachvollziehbare Story. Und mal ehrlich – wir haben gerade in JRPGs schon viel Abgefahrenes gesehen. "Dämonen zähmen und für den Kampf einsetzen" ist jetzt auch nicht gerade alltäglicher – womit wir auch zum naheliegenden Vergleich kommen: Eternights erinnert auf den ersten Blick durchaus an die Persona-Reihe – jugendlicher Protagonist, viel soziale Interaktion und ein gnadenloses Zeitlimit.

Der Rang an Zuneigung lässt Euch direkt bestimmte offensive oder defensive Fähigkeiten und Charakterwerte steigern

Voller Terminplan

Wer spät in das Zimmer der Mitstreiterin stolpert, der muss den Fanservice ertragen. Unzüchtiger wird's aber nicht, der Fokus liegt zum Glück auf dem eigentlichen Spiel...

Die Gespräche mit den Charakteren sind schön geschrieben und teils sogar sehr nachdenklich - manchmal aber auch klischeehaft und pubertär

Der Kalender läuft nämlich auch in Eternights tageweise weiter und lässt euch bis zu einem anstehenden Event meist nur einige Tage, die es sinnvoll zu füllen gilt. Möglichkeiten zum Zeitvertreib sind erstaunlich vielfältig. Ihr trefft auf so einige Charaktere, die nach einiger Zeit ans Herz wachsen. Yuna ist das Pop-Idol, Sia die nerdige Wissenschaftlerin, Min die Sportlerin und Euer Buddy Chani ist von Anfang an mit von der Partie.Später ergänzt noch der geheimnisvolle Yohann das Team. Gemeinsam verbrachte Zeit und andere soziale Interaktionen steigern die Zuneigung, was wiederum Statusupdates oder Fähigkeiten freischaltet. So levelt Ihr Euren Charakter nach und nach durch den Austausch mit Euren Teammitgliedern auf – ein Stufenaufstieg über im Kampf gewonnene Erfahrung findet dagegen nicht statt.Interaktionen mit Partymitgliedern kosten Zeit, ihr könnt auf jeden Tag zwei solcher Einheiten verteilen. Was ihr tun könnt, hängt auch davon ab, ob Ihr euch tagsüber oder nachts vergnügt. Etwa gilt es, Gegenstände wie ein Lieblings-Plüschtier oder dringend benötigte Hygieneartikel in der apokalyptischen Welt zu finden – in Form eines Minispiels, in dem ihr erst den möglichen Ort (Bücherei, Lagerhaus oder Supermarkt) wählt und dann gemeinsam mit dem Partymitglied unter Zeitlimit die Regale nach dem Ding abklappert. Memory-Großmeister sind im Vorteil und merken sich bereits Entdecktes für zukünftige Suchanfragen.Ihr könnt auch eure Statuswerte wie Selbstvertrauen oder Mut mit Hilfe der anderen Charaktere trainieren, das passiert dann über – an Tanzspiele erinnernde – Quicktime-Spielchen. Nach und nach lernt Ihr so die Charaktere besser kennen, erfahrt auch Geschichten aus deren Vergangenheit und steigert die Zuneigung. Im Laufe des Spiels könnt Ihr dies bis zu einer aufflammenden Liebe entwickeln und eine Beziehung eingehen. In meinem Durchgang, der auf dem leichtesten von 3 Schwierigkeitsgraden rund 11 Stunden bis zum Finale dauerte, war dies mit viel Anstrengung und unter Nutzung jeglicher Zeitfenster gerade eben mit einem Charakter zu schaffen – Komplettierer, die alles sehen wollen, müssen Eternights also mehrmals spielen.

Kämpfen oder Karaoke?

Da die Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten steigern, schafft Ihr es somit auch nicht, zu einem Offensiv-Defensiv-Allroundmeister zu werden, sondern legt durch die Wahl der Angebeteten automatisch einen Schwerpunkt. Das macht einen zweiten oder dritten Durchgang also interessant, sofern ihr dadurch auch Eure Spielweise anpassen müsst.

Außerhalb der in eurem Hu (einem umfunktionierten Zug) stattfindenden Sozialspielchen erkundet Ihr Dungeons und befasst euch darin meist mehrere Spieltage mit dem Erreichen der nächsten Checkpoints, die – Persona lässt wieder grüßen – zum Speichern und als Schnellreisepunkte funktionieren. Ihr arbeitet Euch also von Checkpoint zu Checkpoint und wenn Ihr Eure Buffs und Lebensenergie aufgebraucht habt, reist Ihr in den Zug zurück, levelt ein bisschen auf und macht am nächsten Tag von dort aus weiter mit der Erkundung des Dungeons. Unnötig zu sagen, dass diese Ausflüge zeitlich in Konkurrenz zu den sozialen Interaktionen stehen – Ihr müsst also abwägen, ob Ihr lieber vor dem Endboss noch einmal zurückreist und am nächsten Tag wiederkommt oder den freien Tag nutzt, um euren Mut noch etwas beim gemeinsamen Karaoke-Abend mit Eurem Schwarm zu steigern.

Die Kämpfe sind in den ersten Spielmomenten noch etwas zäh, später machen sie mehr Spaß dank großflächiger Angriffe und Spezialfähigkeiten



Actionreiche Dungeon-Trips

Gefallen hat mir, dass die Dungeons nicht so ausufernd lang sind wie teilweise in den Persona-Spielen. Deren Gestaltung fällt recht schlicht aus, doch dafür wissen die immer wieder eingestreuten Elemente wie Schalter- oder Schiebe-Rätsel, Tanzspieleinlagen oder Stealth-Passagen zu gefallen. Meist war ich relativ schnell recht weit vorgedrungen und konnte so noch eine ganze Reihe verbliebener Tage nutzen, um mich auf den Endboss vorzubereiten.



Die Kämpfe laufen action-basiert ab, und die Steigerung der Fähigkeiten hat große Auswirkungen – gerade am Anfang sind sie oft relativ frustrierend, bis Ihr etwas mehr einstecken könnt und für verschiedene Gegnertypen passende Elementar-Angriffe gelernt habt. Dann macht es aber richtig Spaß, auch den stärkeren Gegnern ordentlich einzuheizen. Im Kampf sind Techniken wie das perfekte Ausweichen sehr wichtig, zumal sich dabei auch ein kurztes Zeitfenster öffnet, in dem ihr die Deckung der Gegner brecht – stumpfes Angriffsknopf-Hämmern bringt euch nicht weiter. Gegner müssen sogar erst mit den korrekten Spezialangriffen ihrer Rüstung entledigt werden, bevor sie regulären Schaden nehmen. Außerhalb der Kämpfe wird das perfekte Ausweichen übrigens teils auch für Rätselpassagen genutzt.

Trotz der Zweckmäßigkeit der schlichten Präsentation ist die Grafik aber stimmungsvoll und lief auf meiner Playstation 5 ohne Ruckler oder sonstige Störungen. Hervorheben möchte ich aber die tollen 2D-Zwischensequenzen im Anime-Stil, die wunderschön gezeichnet sind und nahtlos in die Spielgrafik übergehen.

Die Anime-Zwischensequenzen sind sehr schön umgesetzt und fügen sich nahtlos ins Spiel ein

Fazit

Eternights ist ein relativ kurzes, aber mit Abwechslung und sympathischen Charakteren vollgepacktes „Persona-like“, das eine Apokalypse-Geschichte mit viel sozialem Miteinander verbindet. Genretypisch ist der Humor dabei manchmal auch unter der Gürtellinie, und auch Fanservice findet im üblichen Rahmen statt, wenn auch nicht zu aufdringlich.

Wer das aber nicht mag, oder sich durch Zeitlimits schnell gehetzt fühlt, der sollte lieber die auf Steam erhältliche Demo probespielen – JRPG-Fans können sich den Snack aber durchaus geben und einen oder mehrere Durchgänge einlegen!