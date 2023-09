PM: The Crew Motorfest - Early Access gestartet (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 11. September 2023 - Ab sofort steht das neue Rennspiel The Crew Motorfest via Early Access zur Verfügung. Den Startschuss feiert das Team mit der Veröffentlichung eines Live-Action-Trailers. Diesen gibt es hier:

Über The Crew™ Motorfest:

​​Von Ubisoft Ivory Tower entwickelt, ermöglicht The Crew Motorfest es den Spieler:innen, in einer ​ aufregenden und lebendigen offenen Welten, ihre Rennport-Träume zu verwirklichen. Motorfest ist ein Car Culture geprägtes Festival, das an einem der atemberaubendsten Orte der Welt stattfindet: O'ahu, eine der Hauptinseln des hawaiianischen Archipels. Allein oder mit Freunden können Spieler:innen am Steuer von hunderten legendären Fahrzeuge, dieses tropische Setting erkunden. An jeder Ecke der Insel bietet das Festival unendliche Möglichkeiten für puren Fahrspaß, alle Arten von fahrerischen Herausforderungen und lädt dazu ein, unglaubliche Landschaften zu erkunden: von den Straßen der Großstadt zu den Hängen der Vulkane, üppigen Regenwäldern, idyllischen Stränden.

Das Spiel ist für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store erhältlich. Spieler:innen werden auch in der Lage sein, das Spiel über ein Ubisoft+ Abonnement auf PC und Amazon Luna* zu spielen.

