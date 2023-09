Montagmorgen-Podcast #502

Teaser Jörg und Hagen sind gedanklich noch ab und zu in den Sternen unterwegs, blicken auf die kommende Woche und beantworten die User-Frage.

Egal, wie rau auch die Brandung wird, wenn die GamersGlobal-Redaktion mitten durch die Spiele-Flut schippert: Jörg und Hagen wissen, sie haben einander. Doch die eine(!) User-Frage in dieser Folge, sie musste ganz allein die letzte Woche in der Kommentarspalte überleben, bis die Redaktion sie fand und zu sich ins Boot holte. Das geht nicht spurlos an so einer kleinen unschuldigen Frage vorbei, davon muss sich die arme erstmal erholen. Seid auch ihr in Gedanken bei der tapferen einsamen User-Frage von Henmann und hoffen wir alle gemeinsam, dass künftigen Fragen dieses Schicksal erspart bleibt!

Die Timecodes: