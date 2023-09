Starfield ruckelt mit mechanischen Festplatten // Weitere IO-Probleme

PC Xbox X

Habt ihr schon versucht, Starfield statt mit einer SSD mit einer mechanischen Festplatte (HDD) zu spielen? Rock Paper Shotgun hat es ausprobiert und die Ergebnisse sind wenig spielbar. Installiert auf einer Festplatte war Starfield bei ihnen unspielbar ruckelig, dazu kamen Bugs wie ausbleibender Sound, fehlende Texturen, kaputte Animationen und komplette Abstürze. Das ist überraschend: Bisher profitierten Spiele wie Starfield mit ihren großen Spielwelten zwar durch massiv beschleunigte Ladezeiten extrem von SSDs, wie laut dem Test auch Starfield selbst es tut, aber es ist kein Spiel bekannt, das auf Festplatten unspielbar ist.

In dem Zusammenhang wieder überraschend sind die Beobachtungen des Youtube-Channels Compusemble, dessen Video unten eingebunden ist. Laut diesem Video sind bei der Datenabfrage die Input-Output-Operationen (IO) nicht auf SSDs optimiert. Starfields Engine scheint für seine Datenabfragen eine kleine Blockgröße und eine geringe Queue-Depth zu nutzen, was für moderne SSDs nicht optimal ist und nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Entsprechend seien manche der Performanceprobleme des Spiels, die selbst bei aktuellster Hardware beobachtet wurden, auf diese IO-Probleme zurückzuführen. Wartet das Spiel auf Daten, können Prozessor und Grafikkarte nichts tun, was insbesondere beim Prozessor nicht zwingend auch mit einer geringen Prozessorauslastung angezeigt wird.