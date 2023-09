Mit Hagen

PC Xbox X

Teaser Heinrich und Jörg holen sich Hagen dazu, um die vielen guten und wengier guten Seiten von Starfield aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Starfield ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: www.patreon.com/spieleveteranen

Nach The Elder Scrolls und Fallout zog es Bethesda Game Studios in den Weltraum: Starfield ist das mit Spannung erwartete neue Rollenspiel der Skyrim-Schöpfer. Neben Jörg hatten inzwischen auch Heinrich und Gastveteran Hagen Gehritz Gelegenheit, die schönen und nervigen Seiten des SF-Epos kennenzulernen. Bei unserer ausführlichen Diskussion teilen wir magische Momente, fluchen über das Inventar-Gefummel, loben das Action-Spielgefühl, wundern uns über die Nachladefreudigkeit, vermissen gewisse Karten, versinken im Schiffstuning und erklären, warum Eltern das Beste überhaupt sind. Obwohl das Hauptthema so ein Schwergewicht ist, vergessen wir Veteranen-relevanten Branchen-Neuigkeiten und die Hörerpost nicht.

Folge 37-2023 (#337) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Hagen Gehritz hat eine Laufzeit von 1:42:08 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:32 Gemischte News: Es gibt Remaster-Hinweise zu Beyond Good & Evil, Embracer Group schließt das traditionsreiche Studio Volition, Arcade1UP produziert einen Heim-Spielautomaten zum 50-Jahre-Jubiläum von Atari.

0:13:57 Hörerpost von Christian.

0:23:02 Das neue Spiel: Starfield

0:23:31 Jörg und Heinrich begrüßen Stargast Hagen und gehen direkt in die Vollen: Starfield ist nicht nur enorm groß, es vereint auch eine ganze Menge an Systemen. Daher bietet jeder seine eigene Zusammenfassung des Rollenspiels an.

0:32:43 Der Einstieg katapultiert einen schnell ins eigene Raumschiff und die Handlung um mysteriöse Artefakte. Doch ins Spiel zu finden, ist durchaus ein holpriger Weg, gepflastert mit Technik-Irritationen.

0:48:25 Im Guten kann man mit einzelnen Systemen wie dem Raumschiffbau viele Stunden verbringen, im Schlechten geht Zeit für die Unzulänglichkeiten bei Inventar und Karte drauf.

1:05:29 Das Zusammenspiel der vielen Facetten von Starfield sorgt für Faszination, ganz besonders aber motivieren die aufwändigen Quest-Reihen und die vielen Details, die es zu entdecken gibt.

1:16:26 Auch das neueste Bethesda-RPG lässt Raum, um eigene Geschichten zu erfinden und erzeugt manche magischen Momente.

1:23:18 Pressespiegel und Veteranenfazit.