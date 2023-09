Abo oder klassischer Einzelkauf

PC Xbox X

Teaser Das neue Bethesda-Rollenspiel ist direkt zum Launch im Game Pass verfügbar. Spielt ihr den Titel im Abo oder kauft ihr ihn euch?

Da Microsoft alle Studios der Zenimax-Gruppe übernommen hat, sind die Spiele der Bethesda Games Studios Teil des Katalogs des Xbox Game Pass. Auch für Starfield (im Test) macht der Xbox-Hersteller keine Ausnahme, wie andere Titel der Xbox Game Studios ist das Mammut-RPG direkt zum Launch über das Spiele-Abo verfügbar.

In der heutigen Sonntagfrage möchten wir von euch wissen, ob ihr Starfield gekauft habt oder es im Game Pass spielt – beziehungsweise was euer Plan in dieser Hinsicht ist, wenn ihr noch nicht ins Sternenmeer aufgebrochen seid. Warum ihr euch für die eine oder andere Variante entschieden habt (wer weiß, vielleicht neigt mancher auf der Xbox Series ohne Mods spielende User eher zum Game Pass?), könnt ihr uns gerne in den Kommentaren wissen lassen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.