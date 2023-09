Beyond Sunset: Cyberpunk-Egoshooter ab November im EA // Demo

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Entwickler Metacorp und Publisher Movie Games kürzlich mitteilten, wird der kommende 3D-Titel Beyond Sunset ab dem 8. November auf Steam für PC und MacOS im Early Access erhältlich sein. Angelegt in einer dystopischen Cyberpunk-Welt, schlüpft ihr in dem spielerischen Mix aus klassischem Egoshooter und Action-RPG in die Rolle der weiblichen Protagonisten Lucy. Diese wurde in Sunset City, Kalifornien, von einer mysteriösen Helferin aus dem Cryoschlaf geweckt, ihrer Erinnerungen und Identität beraubt. Im Rahmen der Hintergrund-Story wird euch die Suche nach dem Grund des Gedächtnisverlusts auf mächtige Gegner und deren Schergen treffen lassen.

Wie im Klassiker Deus Ex, könnt ihr euren Körper gegen Geld mit diversen Enhancements ausstatten, die euch bei den zahlreichen Gefechten gegen eure Widersacher einen Vorteil verschaffen. Unterhaltungen in den groß angelegten Levels der Spielwelt mit NPCs schalten im Rahmen eurer Hauptmission diverse Nebenquests frei und sorgen für zusätzliche Spieltiefe.

Unter diesen Newszeilen haben wir für euch den früher veröffentlichten "Story"-Trailer zum Abruf eingebunden, mit dem ihr euch einen Ersteindruck von der Lo-Fi-Retro-Optik und dem Zukunfts-Setting verschaffen könnt. Zudem steht seit kurzem auf der Steam-Page des Titels eine spielbare Demo zum Ausprobieren bereit. Die Early-Access-Fassung soll drei (von insgesamt fünf) spielbaren Kapiteln umfassen, die fertige Version von Beyond Sunset ist für das Jahr 2024 geplant.