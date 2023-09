Teaser Hagen darf diesmal ein Mitglied der deutschen Entwickler-Szene mit 15 Jahren Erfahrung begrüßen. Finn gewährt Einblicke in die Arbeit als Grafiker – unter anderem bei God of War - Ragnarök.

Letztes Jahr kurz nach Launch von God of War - Ragnarök (im Test, Note 9.0) meldete sich GG-User MadMaximus in den Kommentarspalten mit der Info, dass er an Grafiken für den jüngsten Streich von der Santa Monica Studios gearbeitet hat. Das erregte die Aufmerksamkeit von Hagen, der MadMaximus – im richtigen Leben bekannt als Finn Meinert Matthiesen – einlud, im Podcast über seine Arbeit an Ragnarök zu reden. Die erfolgt über das externe Studio KARAKTER. Etwas Zeit brauchte es noch, bis der Podcast zustande kam, musste doch unter anderem Finn noch abklären, inwieweit er über sein Mitwirken an dem konkreten Titel berichten kann. Nun aber ist es soweit und Hagen fragte ihn aus über seine Tätigkeit als 3D-Künstler. Freut euch über Ankedoten von seinen Mod-Anfängen mit Brainbread, über Ryse - Son of Rome und God of War - Ragnarök bis hin zu seinem aktuellen Indie-Spiel Castle Craft.

Die Timecodes dieser Folge: