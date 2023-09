Starfield: Release des Weltraumspiels bricht Spielerrekorde

PC Xbox X

Mit sechs Millionen Spielern ist Starfield (zum Test) laut Bethesda das zum Release meistgespielte Bethesda-Spiel. Das teilte der Entwickler per Tweet auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Eine andere Nachricht beinhaltete zudem folgende Information: Alle Plattformen zusammengerechnet, habe Starfield eine Million gleichzeitige Spieler erreicht. Das berichtete Phil Spencer, Leiter von Microsofts Sparte für Unterhaltungsprodukte, in dem Glückwunschtweet.

Starfield wurde am 6. September auf PC und Xbox Series X veröffentlicht, Vorbesteller konnten das Spiel bereits eine Woche früher spielen. Bei den genannten Spielerzahlen dürften auch Spieler enthalten sein, die das Spiel im Rahmen von Microsofts Game Pass spielen, Starfield also nicht zum Vollpreis gekauft haben. Das preislich attraktive 1-Euro-Probeabo für den Game Pass hatte Microsoft bereits vor der Veröffentlichung von Starfield gestrichen – was sehr wahrscheinlich mit dem Starfield-Release zusammenhängt.