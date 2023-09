Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sport- und VR-Begeisterte aufgepasst: Hier könnt ihr erfahren, warum Tennis On-Court– das am 20. Oktober für PS VR2 erscheint– das Richtige für euch ist, ganz gleich ob ihr absolute Anfänger oder erfahrene Spieler seid.

1 gegen 1 zu spielen, ist schon ziemlich spaßig, aber die Action wird noch verzehnfacht, wenn ihr diese tollen Momente in einem Match mit 4 Spielern teilt.

Schnappt euch euren Schläger und trommelt eure Freunde oder andere Spieler aus der ganzen Welt für euer Doppel-Match zusammen. Es ist Zeit für eure besten Volleys, Schmetterbälle und Passierbälle.

Vielleicht spielt ihr ein besonders wichtiges Match und wollt, dass eure Freunde zuschauen können, oder ihr wollt das Spiel eines eurer nächsten Gegner analysieren.

Dann ist der Zuschauer-Modus genau richtig für euch. Ihr könnt jederzeit die Liste der gerade stattfindenden Matches sehen und mit nur einem Klick beitreten. Dann werdet ihr ins Stadion teleportiert wie ein echter Zuschauer in der realen Welt.

Schon zu Beginn der Entwicklung haben wir darüber nachgedacht, wie Virtual Reality Spielern dabei helfen könnte, auf andere Weise als durch traditionelles Lernen Fortschritte zu machen. Wir haben mehrere Hilfefunktionen eingerichtet, die Spieler je nach Stimmung und Fähigkeiten ein- oder ausschalten können.

Da wir dank des Headset-Trackings eure Körpergröße kennen, können wir beispielsweise die perfekte Schlaghöhe für einen Aufschlag bestimmen…

… oder den Zeitpunkt für einen Schlag bei einem Punkt. So könnt ihr den richtigen Rhythmus für stets erfolgreiche Schläge lernen.

Rhythmus ist wichtig, aber die Position auf dem Platz auch. Wir helfen euch dabei, euch in Relation zur Flugbahn des Balls auf dem Platz zu positionieren.

Da Tennis eine frustrierende Angelegenheit sein kann, wenn zwei Personen auf sehr unterschiedlichem Niveau zusammen spielen, haben wir eine Funktion eingeführt, die die Flugbahn des Balls korrigiert und ihn zurück auf den Platz lenkt, wenn sie eingeschaltet ist. So können beide Spieler das Spiel genießen und den Unterschied ausgleichen.

Ein Sportspiel ist zu eingeschränkt, wenn die Physik nicht so nah wie möglich an die Realität herankommt. Deshalb ist unsere Physiksimulation ein zentrales Element des Spiels. Wir haben diesen Aspekt in Zusammenarbeit mit hochkarätigen Tennisspielern entwickelt, damit er sich möglichst natürlich anfühlt. Dem Team ist bewusst, wie entscheidend es ist, dass Enthusiasten in der Lage sind, mit verschiedenen Effekten wie Slice, Dropshot, Lift etc. zu spielen.

Aber das Spiel soll auch niemanden ausschließen. Alle Tennis-Fans sollen in der Lage sein, Spaß an dem Spiel zu haben, unabhängig von ihrem Fähigkeitsniveau. Zu diesem Zweck ist noch ein zweiter Spielmodus, Arcade, verfügbar, bei dem Flugbahn und Effekte zwar nah an der Realität sind, aber korrigiert werden, um auf dem Platz zu bleiben. Spieler können sich auf den Spaß am Spiel konzentrieren, ohne zu sehr über die anspruchsvollen Bewegungen nachzudenken.

Wir arbeiten hart daran, in Tennis On-Court ein spaßiges, vergnügliches Erlebnis für alle zu bieten.

Setzt das Spiel doch auf eure Wunschliste, wenn ihr allein oder mit Freunden Spaß haben wollt, wenn Tennis On-Court am 20. Oktober auf PS VR2 zum Aufschlag ausholt.