PM: Star Ocean The Second Story R: Starkes Remake des JRPG-Klassikers (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Für viele Fans japanischer Rollenspiele ist vor allem der zweite Teil der erfolgreichen Star Ocean-Reihe bereits ein echter Klassiker des Genres. Ursprünglich 1998 in Japan und knapp zwei Jahre später auch in Europa für PS1 erschienen, spendiert Square Enix dem Action-RPG mit Star Ocean The Second Story R ein rundum modernisiertes 2.5D-Remake mit zahlreichen visuellen und spielmechanischen Neuerungen.

Eine Besonderheit der Star Ocean-Spiele war und ist die gelungene Mischung aus klassischen Fantasy-Abenteuern mit Weltraumreisen und anderen Science-Fiction-Elementen. Das gilt natürlich auch für die Geschichte von Star Ocean The Second Story R, die im Jahr 2452 spielt. Der Protagonist Claude C. Kenny befindet sich auf seiner ersten Mission und soll unter den strengen Augen seines Vaters und Kommandanten der Föderationstruppe einen Meteoriteneinschlag auf einem fremden Planeten untersuchen. Trotz aller Warnungen betritt er ein mysteriöses Energiefeld und findet sich kurz darauf an einem unbekannten Ort wieder. Dort trifft er auf das Mädchen Rena, die den Weltraumreisenden in ihr Dorf führt und ihm erklärt, dass er der lange prophezeite Held sei, der gekommen ist, um die Welt vor einer schrecklichen Bedrohung zu retten.

Zu Beginn des Spiels wählt ihr, ob ihr mit Claude oder Rena als Hauptfigur spielen wollt. Dadurch wird das wendungsreiche Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und der Verlauf sowie das Ende der Geschichte unterscheiden sich. Ein weiterer Effekt eurer Wahl: Die Zusammensetzung eurer bunten Truppe aus Kämpfern, Magiern oder Halbdrachen, mit der ihr in die knackigen Kämpfe zieht, ändert sich. Gute Gründe also, um nach dem Ende gleich noch einen zweiten Durchgang mit dem anderen Charakter zu starten.

Auch wenn sich an der Story nichts geändert hat, optisch wurde das Rollenspiel komplett modernisiert und erscheint in einer 2.5D-Optik, bei der die Umgebungen aufwendig in 3D erstellt wurden, die Charaktere aber zweidimensional im charmanten Old-School-Pixel-Look gestaltet sind. Diese Kombination sorgt für einen einzigartigen Stil, bei dem ihr bestimmt immer wieder mal eine Pause vom Monstervermöbeln einlegt und die Wunder der fremden Welt bestaunt.

Weitere Neuerungen: Die Originalsprecher wurden verpflichtet und das gesamte Spiel ist nun in Englisch und Japanisch vertont. Französische, italienische, deutsche und spanische Untertitel werden zum Release per Update nachgereicht, damit ihr kein Detail der spannenden Geschichte verpasst. Abgerundet wird das frische Spielerlebnis durch einen neu arrangierten Soundtrack von Motoi Sakuraba, dem Komponisten des Klassikers.

Natürlich werdet ihr mit eurer Gruppe immer wieder in heftige Kämpfe gegen Monster und Bosse verwickelt. Stellt sich euch ein Gegner in den Weg, wechselt das Spiel in die Seitenansicht und ihr kämpft in Echtzeit. Optisch spektakulär werden die Auseinandersetzungen, wenn beim Einsatz von Spezialfähigkeiten oder mächtigen Zaubern ein Effektfeuerwerk über den Bildschirm flimmert. Damit ihr immer den Überblick behaltet, könnt ihr euren Gefährten Anweisungen geben, wie sie sich im Kampf verhalten sollen. Dank der cleveren KI könnt ihr euch also auf tatkräftige Unterstützung verlassen.

Abseits der Kämpfe lernt ihr eure Mitstreiter durch private Aktionen besser kennen, erfahrt mehr über ihre Schicksale und die bewegte Geschichte der Welt. Nehmt euch also unbedingt die Zeit für tiefgründige Gespräche, bei denen die neuen, schicken Artworks der Figuren eingeblendet werden.

Nein, damit sind nicht die Schauplätze des futuristischen Settings gemeint, sondern die drei neuen, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die ihr in Star Ocean The Second Story R auswählen könnt. Soll es ein entspanntes Abenteuer werden, bei dem ihr euch voll auf die epische Story konzentrieren könnt, dann ist „Erde” eure erste Wahl. Für ein ausgewogenes Spielerlebnis steht „Galaxie” zur Verfügung und wenn ihr in den knallharten Echtzeit-Kämpfen eine echte Herausforderung für eure Fähigkeiten sucht, dann ist der „Universum”-Schwierigkeitsgrad genau das Richtige für euch.

Zur Einstimmung auf das großartige Remake des japanischen Action-Rollenspiel-Klassikers, solltet ihr euch unbedingt schon einmal das Anime-Opening anschauen. Wir können gar nicht genug von dem Titelsong „Stella" des japanischen Duos SUIREN bekommen.