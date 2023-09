GC23: Nintendo zeigte diskret Tech-Demo mit DLSS zum Switch-Nachfolger

Switch

Laut dem britischen Magazin VGC, das sich zusätzlich auf Angaben von Eurogamer.net bezieht, soll Nintendo auf der Gamescom 2023 neben den bekannten Spielepräsentationen, einer handverlesenen Gruppe von Entwicklern und ausgewählten Personen hinter verschlossenen Türen auch verschiedene Tech-Demos einer neuen Spielkonsole, mutmaßlich des Switch-Nachfolgers gezeigt haben. Den Quellen der Magazine zufolge, die unabhängig voneinander ähnliche Angaben machten, soll es sich weiterhin um eine mobile beziehungsweise hybride Spielkonsole handeln, die sowohl auf physische Medien in Form von Modulen, den sogenannten Game Cards als auch auf eine Online-Konnektivität setzt.

Neben einer höheren Grafikleistung und einem OLED-Display soll die "Switch 2", die noch keine offizielle Bezeichnung erhalten hat, offenbar auch DLSS unterstützen. Das Deep Learning Super Sampling ist eine Upscaling-Technologie für die grafische Auflösung von Spielinhalten und ist bislang ausschließlich Nvidia-Grafikkarten vorbehalten. Da es sich beim verbauten Chip der neuen Nintendo-Konsole um den Nvidia Tegra239 handeln soll, der aus einer 8-Kern-ARM-CPU samt einer Ampere-basierten GPU besteht, sind die Angaben durchaus realistisch, zumal diese Prozessoren DLSS 2.2 und sogar Raytracing unterstützen.

Die Leistung dieser Tegra-Chips käme der einer PS4 gleich, aber im mobilen Betrieb. Per Dock wäre durchaus mehr Leistung möglich. Dafür sprechen auch die auf der Gamescom gezeigten Software-Demos, wie The Matrix Awakens Unreal Engine 5 Tech Demo und angepasste Versionen verschiedener Switch-Spiele wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Was natürlich nicht heisst, dass die Titel auf einer eventuellen Switch 2 re-released werden.

Die neuen Informationen passen zu den bereits 2021 bekannt gewordenen Patentanmeldungen von Nintendo bezüglich einer KI-basierten Upscaling-Technologie und den seit Juli 2023 an diverse Third-Party-Entwickler verschickten Development-Kits der neuen Konsole. Aufgrund Nintendos Release-Praxis der Vergangenheit, wird die Markteinführung des Switch-Nachfolgers Ende 2024 vermutet. Mit einer Ankündigung wäre im Sommer nächsten Jahres zum Summer Game Fest 2024, der Gamescom 2024 oder einer eigenen Nintendo-Direct zu rechnen.

Der Schritt zu einer neuen Hardware wäre auch laut einiger Analysten, wie beispielsweise Dr. Serkan Toto aus Japan, angesichts des 7-jährigen Konsolen-Zyklus der Switch in 2024 überfällig. Auch würden die rückläufigen Hardwareverkäufe von 16,5 Prozent und die der Software und Spiele von prognostizierten 15,9 Prozent, Nintendo trotz gefüllter Kassen zum Handeln nötigen. Ob es eine Abwärtskompatibilität zur Switch oder eine 4K-Auflösung per Dock geben wird – auch wenn dies rein technisch durchaus möglich wäre – ist aktuell noch nicht bekannt. Zumindest aufgrund der Firmenpolitik Nintendos und der Verkaufspraxis einiger Nintendo-Entwickler gab es zuletzt Zweifel daran.