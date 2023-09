PM: Sifus neues Update erweitert das Spiel um rund 15 Stunden Gameplay voller Überraschungen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sifus neues Update erweitert das Spiel um rund 15 Stunden Gameplay voller Überraschungen

PARIS – 7. September 2023 – Es ist soweit! Seit heute haben Sifu-Spieler*innen Zugriff auf die finale Ladung kostenfreier Arenas-Inhalte. Das neue Update beinhaltet mehr Herausforderungen, neue Schauplätze und doppelt so viele neue Gameplay-Inhalte wie das frühere Update. Was sich bekannt anfühlt, wird unerwartete Wendungen in der Rachegeschichte des Spiels mit sich bringen. Das Update ist ab sofort auf PC , PlayStation und Xbox verfügbar .

Nachdem der Modus vergangenes Frühjahr auf allen Plattformen Einzug gehalten hat, wird der Umfang des Arenas-Modus durch neue Schauplätze und Kämpfe gegen altbekannte und überraschende Gegner*innen massiv erweitert. Mit sechs neuen dynamischen Arenen, 75 spannenden Herausforderungen, einer Vielzahl an Modifizierungen und Cheats und filmreifen Outfits erwartet euch eine adrenalingeladene Martial-Arts-Erfahrung, wie ihr sie noch nicht erlebt habt! Stellt eure Reflexe und euer strategische Können in interaktiven Umgebungen gegen Zombie-artige Horden, Doppelgänger*innen und mehr unter Beweis.

Seht euch in diesem Trailer an, was euch im finalen Arenas-Update erwartet:

Auf vielfachen Wunsch aus der Community bietet dieses Update noch herausforderndere Inhalte und richtet sich daher vor allem an die erfahrensten Spieler*innen, die diese neuen Inhalte erst freischalten können, nachdem sie die vorherigen Herausforderungen gemeistert haben.

Allen Spieler*innen bietet der Arenas Custom Mode die Möglichkeit, ihre liebsten Martial Arts Momente so zu erleben, wie sie sie sich vorstellen. Kleidet euren Charakter nach Belieben ein und passt das Spiel mit den Modifikatoren ganz auf eure Wünsche und Bedürfnisse an.

Über Sifu

Sifu ist eine Beat’Em-Up-Rachegeschichte in der ihr in die Rolle einer Schülerin oder eines Schülers des Pak Mei Kung Fu schlüpft und euch nach dem Tod eures Meisters auf eine epische Reise, auf der Suche nach Rache, begebt. Jahrelanges Training waren die Vorbereitung für diesen Showdown und nun prügelt ihr euch unaufhaltsam euren Weg frei und macht Jagd auf die furchteinflößenden Kämpfer*innen, die für den Tod eures Meisters verantwortlich sind. Rache hat jedoch ihren Preis – Ein mystischer Talisman lässt euch dem Tod entkommen, kostet euch jedoch Lebenszeit. Mit jedem Fehlschlag kehrt ihr erfahrener, weißer und älter zurück, bis eure Zeit aufgebraucht ist. Welchen Preis ist die Rache wert?

Nach seinem Debüt auf PlayStation und PC im Februar 2022 wurde Sifu als einer der besten Action/Beat’Em-Up-Titel gelobt und verkaufte sich bereits in den ersten drei Wochen über eine Million Mal. Sloclap hat das Spiel seitdem stets mit neuen Updates unterstützt, die Schwierigkeitsgrade, spannende Gameplay-Modifikatoren, neue Outfits und mehr mit sich brachten. Alle bisherigen Update-Inhalte sind in der aktuellen Version enthalten.

Weitere Informationen findet man unter www.sifugame.com und auf Twitter unter @sifugame .

Über Sloclap:

Sloclap ist ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, das im Jahr 2015 gegründet wurde. Das über 80 Personen große Studio konzentriert sich auf Martial Arts Kampfspiele auf PC und Konsolen. Absolver, das Debütspiel des Teams, erschien im August 2017 für den PC und PlayStation 4, im Januar 2019 folgte die Xbox-Fassung. Absolver erreichte weltweit mehr als 3 Millionen Spieler*innen. Der zweite Titel des Studios, Sifu, erschien am 7. Februar 2022 und verkaufte in den ersten drei Wochen bereits über eine Million Kopien. Auf Metacritic wird das Spiel momentan mit einer 80 bewertet.