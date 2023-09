PM: Foamstars: Schnappt euch die Schaumkanone und seift eure Gegner ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wer ist der beste Schaumschläger? Das wollten wir unbedingt selbst herausfinden und haben uns mitten ins Getümmel von Foamstars gestürzt. In dem PlayStation-exklusiven 4-vs-4 Online-Shooter liefern sich zwei Teams rasante Schaumschlachten. Das ideale Partyspiel, bei dem wirklich jeder sofort mitmachen und Erfolge feiern kann, auch wenn er oder sie noch nie zuvor einen Shooter gespielt hat.

Bevor es losgeht, wählt ihr einen von derzeit acht verschiedenen Arenakämpfern aus, mit denen ihr euch in den spaßigen Wettkampf stürzt. Jeder der herrlich schrägen Schaumhelden, wie The Baristador, Melt T, Rave Breaker oder Jet Justice verfügt über einen eigenen Waffentyp, individuelle Skills und eine mächtige Spezialfähigkeit, die sich während der Partie auflädt und beispielsweise die gesamte Arena mit einem Schaumteppich überzieht. Ob ihr nun lieber mit einer Pistole den Schaum zielsicher an den Gegnern heftet oder mit einer Art Maschinengewehr oder Schrotflinte großflächig Unheil stiften möchtet, das entscheidet ihr. Probiert unbedingt die verschiedenen Helden aus, um den perfekten Schaumschläger für euren bevorzugten Spielstil zu finden.

Habt ihr eure Wahl getroffen, geht es auch sofort richtig rund. Die Kampfarena ist überschaubar, viele Möglichkeiten sich zu verstecken gibt es nicht und so kommt es sofort zum spaßigen Schlagabtausch. Ziel ist es nicht, möglichst viel Fläche mit rosa oder blauem Schaum zu bedecken, sondern die Teammitglieder des Gegners ordentlich einzuseifen. Ist ein Spieler oft genug getroffen worden, wird dieser geschwächt und findet sich wehrlos in einer riesigen Schaumblase wieder. Jetzt sichert ihr euch einen Punkt, wenn ihr auf euer Surfbrett steigt, das euch als flottes Fortbewegungsmittel immer zur Verfügung steht, und das potentielle Opfer einfach überfahrt. Aber Vorsicht: Ist ein Mitspieler des gegnerischen Teams schneller mit dem Surfbrett vor Ort, wird der in der Schaumblase gefangene Spieler befreit und spielt direkt wieder mit. Doch selbst wenn es euch einmal erwischt, nach ein paar Sekunden startet ihr vom Rand der Arena erneut in das Gefecht.

Im Spielmodus „Smash the Star“ müssen sieben Punkte erzielt werden, damit ein Spieler als „Star“ des hinten liegenden Teams auf dem Feld präsentiert wird. Dieser verfügt über eine starke Verteidigung und wird idealerweise von seinen Teamkollegen mit aller Macht gegen Angriffe geschützt. Schießt ihr den Star der gegnerischen Mannschaft ab, geht die Runde an euch. Besonders wild geht es zu, wenn bei einem Gleichstand dann die Stars beider Teams in der Arena auftauchen und sich alle Spieler auf sie stürzen.

Die Matches sind relativ kurz, die Arena kompakt gehalten und die Spielmechanik leicht zu erlernen, aber gar nicht so leicht zu meistern. Die Schaummassen können und müssen taktisch eingesetzt werden. Zum Beispiel türmt ihr Schaumberge vor euch auf, die euch als Barrikade vor Angriffen schützen oder ihr errichtet einen Turm aus Schaum, auf den ihr klettert und das feindliche Team aus erhöhter Position unter Beschuss nehmt. Dabei solltet ihr aber schnell sein, denn die Schaumgebilde lassen sich durch konzentrierten Beschuss zerstören und dann steht ihr unter Umständen schutzlos gleich mehreren Gegnern gegenüber, die euch so richtig einseifen.

Wenn ihr Gegner daran hindern wollt mit ihren Surfbretter aus der Gefahrenzone zu entkommen, bedeckt möglichst viel Fläche mit dem farbigen Schaum eures Teams, das bremst die Geschwindigkeit enorm aus. Allerdings müsst ihr natürlich auch darauf achten, nicht auf fremdfarbiges Gebiet zu kommen, sonst werdet ihr schnell vom Schaum-Hero zum eingeseiften Verlierer. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr darauf, die Feinheiten von Foamstars in der Zukunft genau zu erkunden und uns viele lustige und herausfordernde Online-Schaumschlachten zu liefern.