Dune - Spice Wars verlässt Early Access am 14. September

Shiro Games hat mit dem 14.9.2023 einen konkreten Releasetermin für ihren RTS-4X-Mix Dune - Spice Wars (zur Viertelstunde) veröffentlicht. Der Plan, das Spiel im September aus dem Early Access zu nehmen wurde schon auf der Gamescom bekannt gemacht.

Die Ankündigung geht mit einer FAQ-News bei Steam mit weiteren Details einher: So soll mit dem Release der Preis des Spiels von 29,99 Euro auf 34,99 Euro steigen. Eine weitere Fraktion wird mit dem "Haus Ecaz" angekündigt, sodass bei Release sechs Fraktionen verfügbar wären. Zum Release soll es eine deutsche Lokalisierung geben und das Spiel soll zeitnah nach Erscheinen für den Streamingdienst GeForce Now veröffentlicht werden. Eine offizielle Unterstützung für das Steam Deck wird nicht sofort geboten, Support könnte aber noch kommen. An einem DLC werde noch nicht gearbeitet.