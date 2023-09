PM: Ankamas Deckbuilder One More Gate: A Wakfu Legend öffnet am 12. September das Tor zu unzähligen Stunden Spielspaß auf PC & Mac! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ankamas Deckbuilder One More Gate: A Wakfu Legend öffnet am 12. September das Tor zu unzähligen Stunden Spielspaß auf PC & Mac!

– Erfreut euch schon heute am Release-Trailer! –

Roubaix, Frankreich – 6. September 2023 – Ankama , das Entwicklungs- und Publishing-Studio hinter dem millionenschweren, transmedialen Franchise Wakfu (TV-Serie, Comics und Videospiele), freut sich bekannt zu geben, dass One More Gate: A Wakfu Legend am 12. September für PC und Mac erscheint! Die Nintendo Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Versinkt in diesem farbenfrohen Trailer, der im legendären Ankama-Stil animiert wurde und liebevoll die Wurzeln des Spiels illustriert. Begleitet Oropo bei seinem epischen Abenteuer durch die magischen Portale und seht dabei zu, wie er sich immer wieder aufs Neue den Herausforderungen von One More Gate stellt:

Hinter dem Portal wartet ein magisches Abenteuer

In One More Gate, erlebt man die Geschichte von Oropo, einem mysteriösen Eliotrop (Portalschaffer). Oropo ist Gründer und Anführer der Bruderschaft der Vergessenen – eine Gruppe mystischer Kinder, die von ihrem Schöpfer verlassen wurden. Um in One More Gate zu bestehen, muss man das Gleichgewicht zwischen den drei Kartentypen finden und sie zu zerstörerischen Kombinationen verbinden. Um mächtiger zu werden kauft und verbessert man Karten in der Stadt, wo man auch zwischen den Runs verschnaufen und einen Plausch mit den charismatischen Charakteren des Spiels halten kann. Oropo gewinnt aber auch ganz klassisch durch Levelaufstiege an Kraft, kein Run ist also vergebens. Eine spezielle Kraft – Wakfu – sorgt zudem für kurzzeitige, enorme Macht und kann in brenzligen Situationen spielentscheidend sein.

Die wichtigsten Merkmale des Spiels:

One More Gate: A Wakfu Legend tritt am 12. September durch das Portal und verlässt auf PC und Mac den Early Access auf Steam und im ANKAMA Launcher . Die Nintendo Switch Version erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Über die Ankama-Gruppe

Ankama ist ein unabhängiges Unternehmen, das weltweit Unterhaltungsprodukte entwickelt, veröffentlicht und vertreibt. Von Videospielen über Brettspiele und Animationen bis hin zu Mangas kontrolliert es die Produktionskette seiner Kreationen von A bis Z. Bekannt für seine MMORPGs und die animierten Serien DOFUS und WAKFU, die Teil eines riesigen Universums namens Krosmoz sind, veröffentlichte Ankama 2016 seinen ersten abendfüllenden Spielfilm, DOFUS – Book I: Julith. Zu den vielen anderen Kreationen des Unternehmens gehören: das Brettspiel Krosmaster Arena und Figuren, die mobilen Videospiele Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash und WAKFU: The Brotherhood für Smartphones und Tablets sowie Manga und Graphic Novels wie Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant und Freaks‘ Squeele. Seit 2004 wenden die Teams von Ankama transmediale Prinzipien an und erschaffen Universen, die sie durch medienübergreifende Geschichten entwickeln, um ihren Gemeinschaften von Spieler*innen, Leser*innen und Zuschauer*innen ein umfassendes und eindringliches erzählerisches Erlebnis auf allen gängigen Plattformen zu bieten. Bei Ankama ist jede Geschichte einzigartig, aber sie sind alle miteinander verbunden. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was bei Ankama vor sich geht, wirft man einen Blick auf: DOFUS Touch, die Tablet- und Smartphone-Version von DOFUS, die Ende 2016 veröffentlicht wurde; Krosmaga, das Sammelkartenspiel, das Kampf und Strategie kombiniert; Staffel 3 der Zeichentrickserie WAKFU, die 2017 auf France 4 und Netflix France ausgestrahlt wurde (und ab April 2018 weltweit) – und auf den Film MUTAFUKAZ mit Orelsan, Gringe und Redouanne Harjane, der am 23. Mai 2018 in Frankreich in die Kinos kam.