PM: 3 Indie-Spiele, die ihr unbedingt im Auge behalten solltet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein besonders kreatives Puzzlespiel, mit Hellboy Dämonen vermöbeln und eine humorvolle Alien-Krankenhaussimulation: Wir stellen euch gleich drei ganz unterschiedliche Indie-Spiele vor, die uns mit spannenden Spielmechaniken begeistert haben und direkt auf unserer Wunschliste gelandet sind.

Jonathan Biddle und James Turner, die beiden Entwickler des 2019 gegründeten Indie-Studios All Possible Futures, arbeiten mit The Plucky Squire an einem Genremix, der durch viele kreative Ideen und eine charmante Umsetzung beeindruckt. Schon die Story ist etwas ganz Besonderes: Der titelgebende mutige Knappe” (so könnte man The Plucky Squire übersetzen) Jot und seine Freunde Violet und Trash erleben auf den Seiten eines mit Buntstiften gezeichneten Kinderbuchs Abenteuer.

Dabei wird nicht nur mit dem Schwert auf putzige Gegner geschlagen, sondern es müssen Puzzles auf ungewöhnliche Weise gelöst werden. Ein Beispiel: Ein großes Monster versperrt euch den Weg, was auch mit den Worten „Ein großes Monster“ beschrieben wird. Lauft ihr jetzt zu einem „kleinen Monster“, schnappt euch einfach das Adjektiv und ersetzt „groß” durch „klein”, schrumpft der Gegner und ihr könnt ihn besiegen. Seine Kreativität entfaltet das Spiel erst richtig, wenn 2D- mit 3D-Welten verbunden werden. Seht ihr eine Spirale auf den Seiten, könnt ihr die Märchenbuchwelt verlassen und in die aufwändig gestaltete 3D-Welt eines Kinderzimmers eintauchen.

Auch hier gilt es, Sprungpassagen zu meistern und Rätsel zu lösen, die meist zurück ins Buch führen, um dort Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür und der Schlüssel ist unerreichbar? Kein Problem, ein Umweg über die „echte“ Welt wird euch den Türöffner schon bringen. Ihr braucht Pfeil und Bogen, um fliegende Monsterchen zu besiegen? Die Waffe findet ihr bei einer Elfe auf einer Sammelkarte im Kinderzimmer. Springt einfach in die Karte rein und liefert euch einen rundenbasierten Kampf. Gewinnt ihr, gehört die Ausrüstung euch. The Plucky Squire erscheint 2024 und verspricht abwechslungsreiche Rätsel und eine Geschichte mit viel Charme und Humor.

The Plucky Squire zur Wunschliste hinzufügen

Bereits am 4. Oktober erscheint das Roguelike Beat ’em up Hellboy Web of Wyrd des britischen Studios Upstream Arcade. In Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics und Hellboy-Schöpfer Mike Mignola wird eine brandneue Geschichte erzählt, die den schlagkräftigen Teufel in die Tiefen des „Wyrd“ führt, um einen vermissten Agenten der B.U.A.P. (Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen) zu finden. Keine leichte Aufgabe, denn in den Arealen einer fremden Dimension erwarten euren rothäutigen Helden jede Menge Monster und Dämonen, die es zu besiegen gilt.

Besonders gelungen ist der authentische Zeichenstil, der jederzeit das Gefühl vermittelt, sich mitten in einem Hellboy-Comic zu befinden. Das Kampfsystem, die Entwickler nennen ihr Spiel auch Dämonen-Brawler, besteht aus Nah- und Fernkampfangriffen, bei denen ihr mit Hellboys überdimensionaler Faust zuschlagt oder auch seine ikonische Handfeuerwaffe einsetzt, sowie dem rechtzeitigen Ausweichen und Blocken. Wenn ihr nicht gerade mit den Ausgeburten der Hölle kämpft, unterhaltet ihr euch mit euren Teamkameraden, verbessert eure Ausrüstung und bereitet euch so auf den nächsten Einsatz vor.

Hellboy Web of Wyrd zur Wunschliste hinzufügen

Wie das Gesundheitswesen im 23. Jahrhundert aussehen könnte, liegt in euren Händen. Zumindest teilweise, denn die futuristische Krankenhaussimulation Galacticare hat zwar nicht viel mit der Realität zu tun, bietet aber unzählige Features, mit denen Simulations- und Mikromanagement-Fans experimentieren können, und jede Menge schrägen Humor. Es geht nicht darum, normale Menschen zu behandeln, sondern um das körperliche Wohlbefinden verschiedener außerirdischer Rassen. In der Kampagne, die wie eine Science-Fiction-Soap aufgebaut ist, bekommt ihr Aufträge und sollt ein intergalaktisches Krankenhaus mit modernster Technik ausstatten, Personal rekrutieren und natürlich immer darauf achten, dass es profitabel arbeitet.

Wenn ihr witzige Simulationen mit verrückten Charakteren wie Two Point Hospital oder Two Point Campus gerne spielt, dann wird euch Galacticare des britischen Studios Brightrock Games viele Stunden an den Bildschirm fesseln, um kleine lila Männchen von Parasiten zu befreien oder in den Eingeweiden planetengroßer Außerirdischer nach den Ursachen für deren Krankheit zu forschen. Vergesst aber nicht: Wenn ihr die Bewohner der Galaxis retten wollt, braucht ihr die besten Ärzte, die modernste Technik und immer eine volle 5-Sterne-Bewertung von den überlebenden Patienten.

Galacticare zur Wunschliste hinzufügen