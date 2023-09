Diablo 4 soll jährliche Erweiterungen bekommen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diablo 4 ab 68,67 € bei Amazon.de kaufen.

In einem Interview mit Dexerto hat Rod Fergusson, Manager der Diablo-Reihe bei Blizzard, jährliche Erweiterungen für Diablo 4 in Aussicht gestellt. In einem Kurzinterview sagte er:

Wenn du den Start des Spiels und die erste Season betrachtest, sehen wir das als Errichtung einer Grundstruktur auf der wir in Zukunft weiter aufbauen können. Also, wir schauen auf die vierteljährlichen Seasons, und wir schauen auf unsere jährlichen Erweiterungen, das sind die Dinge auf die wir uns wirklich konzentrieren für unseren Live Service.

Diablo 4 war zu Release bei GamersGlobal positiv besprochen worden. Seither aber gab es Probleme um den Start der ersten Season. Generell steht die Langlebigkeit des Titels in Frage, angesichts ausbleibender Motivation im Endgame und abnehmenden Zuschauerinteresse bei Twitch. Kommende Erweiterungen könnten dem entgegenwirken, andererseits diskutierten Fans im Diablo-Subreddit schon jetzt kritisch, wie kostenpflichtige Erweiterungen für das Vollpreisspiel mit dem ebenfalls kostenpflichtigen Battle Pass zusammenpassen können.