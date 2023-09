Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hi Eternights-Fans! Hier ist Jae, der Entwickler von Eternights. Ich freue mich, euch tiefere Einblicke in das Gameplay bei einem meiner Lieblingsbosse zeigen zu dürfen … dem Infizierten Hacker. Achtung, Spoiler!

Zunächst etwas Kontext: Der Infizierte Hacker ist ein Monster, das die Social Media-Accounts von Yuna (unserer Popstar-Begleiterin) gehackt hat und nun benutzt, um Tausende ihrer Fans mit Versprechungen von Sicherheit und Schutz in die Falle zu locken. Als makabre Trophäe verlangt der Hacker von Yunas Fans, ihre Yuna-Figuren mitzubringen. Das Ergebnis sind Berge ihrer blutverschmierten Fanartikel, und jeder repräsentiert einen Fan, der von ihm getötet wurde. Als Yuna von alldem erfährt, bleibt ihr keine Zeit, zu trauern oder alles zu verarbeiten, bevor das Monster, das ihre Fans getötet hat, sich mit einem Schwert aus verschiedenen Körperteilen nähert – und noch ein oder zwei Hände für seine Sammlung sucht.

Dem Design dieses Bosses liegt das Motiv Zorn zugrunde, wie man, denke ich, an seinen aggressiven Angriffsmustern erkennt. Das Kampfsystem in Eternights basiert vor allem auf Timing – ihr müsst exakt im richtigen Moment ausweichen, genau vor dem Angriff, um perfektes Ausweichen zu erzielen und die Zeit zu verlangsamen, was euch ermöglicht, mehr Angriffe gegen den Boss zu landen. Darüber hinaus lädt dies auch noch eure Elementarleiste auf, mit der ihr, wenn sie voll aufgeladen ist, einen mächtigen elementaren Faustangriff ausführen könnt.

Eine Kombo zu vollenden, fühlt sich nicht nur total klasse an, sondern ermöglicht es euch auch, R1 zu drücken, um Gegnern zusätzlichen Schaden zuzufügen. Sobald ihr eine Kombo vollendet habt, könnt ihr die Anzeige für den Todesstoß voll aufladen, wenn ihr es schafft, anzugreifen, ohne getroffen zu werden. Dabei handelt es sich um eine Schwertfähigkeit, mit der ihr Gegnern eine vernichtende Menge Schaden zufügen könnt. Ein anderer Lieblingsangriff von mir ist der Stinger, ein Angriff, der es euch ermöglicht, den Abstand zwischen euch und eurem Ziel schnell zu überwinden. Sehr nützlich bei Zielen, die sich viel bewegen.

Um noch mal auf Elementarangriffe einzugehen, diese könnt ihr freischalten und upgraden, indem ihr eure Beziehung zu Yuna verbessert. Je höher euer Level ist, umso mehr Schichten von Schilden könnt ihr auf einmal zerstören. Yuna selbst verfügt über die Feuer-Elementarfähigkeit, mit der Eisbarrieren zerstört werden können, von denen dieser Boss drei Schichten besitzt. Es lohnt sich also, wenn ihr euch gut mit euren Begleitern versteht.

Yunas feuriger Elementarangriff ist nicht ihr einziges Ass im Ärmel. Jeder eurer Vertrauten hat seine eigenen Fähigkeiten, die ihr freischalten, upgraden und im Kampf einsetzen könnt. Yunas Fähigkeit ist die Möglichkeit, einen temporären Heilbereich zu erschaffen, in dem ihr stehen könnt, um eure Gesundheit aufzufüllen. Natürlich nur, wenn es euch gelingt, dabei gegnerischen Angriffen zu entgehen. Diese Fähigkeiten eurer Vertrauten könnt ihr nur upgraden, indem ihr einen bestimmten Sammelgegenstand namens Weiße Essenz sammelt oder verdient. Also haltet danach die Augen offen.

Ihr werdet so viel Heilung brauchen, wie ihr kriegen könnt, denn der Infizierte Hacker ist ein schwieriger Gegner. Er greift aus allen Richtungen an und verfügt über ein ganzes Arsenal unterschiedlicher Flächenangriffe, mit denen er euch Schaden zufügen kann. Nicht nur das, nach der Hälfte des Kampfes entfesselt er die wahre Form seines Schwertes und setzt Angriffe ein, die ihr noch nie gesehen habt.

Es ist ein schwieriger Kampf, doch wenn ihr alle Fähigkeiten nutzt, die ich euch gegeben habe, weiß ich, dass ihr ihn schaffen könnt. Doch was ist das? Nach dem Kampf taucht da dieses rätselhafte kleine Mädchen auf? Was hat das zu bedeuten? Tja, um das herauszufinden, müsst ihr das Spiel spielen! Eternights erscheint am 12. September für PS5 und PS4. Die Vorbestellung läuft ab sofort mit 10 % Rabatt für PlayStation Plus-Mitglieder.