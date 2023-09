PM: Wie Baldur’s Gate 3 das umfassende Rollenspiel-Gameplay an deinen DualSense Wireless-Controller anpasst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Baldur’s Gate 3 ist ein sehr umfassendes Rollenspiel mit insgesamt 600 Zaubern und Aktionen, mit denen experimentiert werden kann. Das RPG regt euch dazu an, seine Umgebung auf ungewöhnliche Art und Weise zu erkunden, und bringt euch dazu, stets mit der Welt um euch herum zu interagieren.

Aber wie genau überträgt man ein so unverfälschtes Rollenspiel auf eine Weise auf einen Controller, die sich gut anfühlt?

Zum Glück haben wir die Antworten auf diese Frage. Baldur’s Gate 3 wurde von Tag eins an für die PS5-Konsole konzipiert. Heute werfen wir einen Blick auf die Arbeit, die wir in die Kompatibilität mit dem DualSense Wireless-Controller gesteckt haben, und was wir getan haben, damit die komplexen Aspekte des Spiels auf nur einige wenige Tasten und Trigger übertragen werden.

Obwohl wir bereits Erfahrung mit Controller-Unterstützung hatten dank der „Divinity: Original Sin“-Reihe, war die Anpassung von Baldur’s Gate 3 im Vergleich ein wesentlich größeres und anspruchsvolleres Unterfangen.

Also haben wir das Interface des Spiels genommen und vereinfacht. Dadurch wurde unsere ursprüngliche Benutzeroberfläche zu einer Reihe von Kreismenüs, die sich bei Verwendung eines Controllers intuitiver anfühlen. Auf die wichtigsten Werkzeuge kann mit einem Trigger zugegriffen werden, der ein großes Kreismenü öffnet, mit dem ihr auf Karte, Tagebuch, Zauberbuch, Charakterinformationen, Kampf-Log, Alchemie, kurze und lange Rast, euer Lager, den Stufenaufstieg-Bildschirm und den Illithid-Fähigkeitsbaum zugreifen könnt.

Eure Aktionen, Zauber, Zaubertricks und Gegenstände – von denen ihr möglicherweise Tausende habt, je nachdem, wie viele Rüstungen, Heiltränke und Käseräder ihr auf eurer Reise angehäuft habt – lassen sich im Handumdrehen anwenden, indem ihr über eine Reihe von anpassbaren Kreismenüs auf sie zugreift. Organisiert eure Zauber ganz nach eurem eigenen Geschmack, ändert die Gegenstände und Aktionen, auf die ihr schnell zugreifen wollt, und entfernt solche, die ihr nicht mehr braucht.

Wir haben auch einige Features noch zugänglicher gemacht, zum Beispiel den Dialogverlauf, der nun während eines Gesprächs geöffnet werden kann, um noch einmal zu sehen, was ihr gerade gelesen habt. Auch auf die taktische Perspektive von oben habt ihr leicht Zugriff, indem ihr mit der Kamera via rechtem Stick einfach komplett rauszoomt. Springen und Untersuchen haben ebenfalls Tasten auf eurem Controller, da sie häufig verwendet werden, und sind auf eurem Steuerkreuz zu finden.

Mit unserer bevorstehenden Veröffentlichung für PlayStation 5 wollten wir über unsere Grenzen bei der Verwendung eines Controllers hinausgehen und die Technologie des DualSense Wireless-Controller nutzen, um euer Spielerlebnis im Kampf und in den Menüs noch immersiver zu gestalten.

In Kämpfen zwischen Magieanwendern übernimmt die Leuchtleiste die Farbe eures Zaubers, entspricht also der Farbe eurer Schadensart oder des Zaubers, den ihr einsetzen wollt. In Momenten, in denen ihr besonders unter Druck steht, steigt die Helligkeit und wird von resonierender Haptik begleitet.

Wenn ihr von Statuseffekten wie Paralyse, Blutung oder Verzauberung betroffen seid, leuchtet eurer DualSense Wireless-Controller in der entsprechenden Farbe.

Wir haben uns auch der adaptiven Trigger des Controllers bedient und Schwellenpunkte sowie Feedback für die linken und rechten Trigger hinzugefügt, damit beim Wechseln der Menüs ein Gefühl von Gewicht entsteht. Ein leichtes Drücken des Triggers lässt euch kurz auf die Kreismenüs blicken. Diese Funktion ist besonders inmitten eines Kampfes hilfreich! Wenn ihr den Trigger fester drückt, also über den Schwellenpunkt hinaus, wird das Menü ganz geöffnet.

So wie auch in jeder guten D&D-Kampagne haben Spieler in Baldur’s Gate 3 die Wahl, wie sie die vergessenen Reiche erkunden wollen. BG3 ist ebenso flexibel was die Controller-Konfiguration angeht, indem es Spielern ermöglicht, das beste Setup für ihren Spielstil und ihre Vorzüge auszuwählen.

Das Spielen mit Controller führt eine äußerst immersive Möglichkeit hinzu, Faerun zu erkunden. Euch sind kaum Grenzen gesetzt, da ihr die Bewegungen eures Charakters direkt und jederzeit steuert, so wie in einem Third-Person-Spiel.

Für Aktionen, bei denen die Genauigkeit eines Klicks hilfreich ist, gibt es den Cursor-Modus. In diesem Modus wird ein Cursor auf eurem Bildschirm platziert, mit dem ihr euren Charakter auf altbekannte Point-and-Click-Weise steuern können.

Baldur’s Gate 3 erscheint morgen für PlayStation 5 und ihr könnt das Spiel schon jetzt vorab vor der Veröffentlichung herunterladen.