PM: Alle bisher bekannten Infos zum Soulslike Lies of P (Sony Playstation Blog)

Seit der Enthüllung des Soulslikes Lies of P haben viele Spielerinnen und Spieler das Game ganz genau im Blick. Weil der Release nun immer näher rückt, fassen wir alle bisher bekannten Details zum Spiel für euch in unserer Übersicht zusammen.

Wie beginnen zunächst mit den wichtigsten Informationen zum Spiel, also dem Veröffentlichungstermin, den Plattformen, dem Genre und dem Entwicklerstudio.

Entwicklerstudio: Round8 Studio & Neowiz Games

Publisher: Neowiz Games

Genre: Action-Rollenspiel/Soulslike

Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Veröffentlichungstermin: 19. September 2023

Editionen: Standard Edition, Digital Deluxe Edition (Early Access & kosmetische Boni), Deluxe Edition (Sammlerbox, Steelbook, Artbook, digitale Boni)

Vorbestellerbonus: Einige Händler bieten einen Lies of P-Schlüsselanhänger an

Die Geschichte des Soulslike basiert auf dem berühmten Literaturklassiker Pinocchio von Carlo Collodi aus dem Jahre 1881. Disney adaptierte die Geschichten, die 1883 erstmals als Sammelband veröffentlicht wurden, 1940 bekanntlich und machte daraus einen märchenhaften Zeichentrickfilm.

Walt Disney ließ jedoch diverse Elemente der Geschichte entfernen, da diese nicht für Kinder geeignet waren. In der Buchvorlage war Pinocchio nämlich geradezu boshaft und ihm wurden schlimme Dinge angetan, unter anderem wurde er fast erhängt.

Neowiz orientierten sich bei ihrem Werk derweil stärker am Roman als am Filmklassiker. Die Atmosphäre der Spielwelt ist sehr düster und passt somit ziemlich gut zu Pinocchios erbitterten Überlebenskampf, sowohl im Roman, als auch im Soulslike.

Die Wahl sei laut Choi Ji-Won (Director of Development) übrigens auch nicht ganz zufällig auf Pinocchio als Vorlage gefallen, wie IGN berichtet. Das Team habe zunächst nach einer bekannten Geschichte gesucht, der sie einen eigenen Twist geben konnten.

Er ergänzte anschließend: “Wenn man an Pinocchio denkt, denken die Leute an Disney, aber Disney hat Pinocchio ein wenig kindisch gemacht, aber wenn man sich die Originalgeschichte von Pinocchio ansieht, ist sie ziemlich düster und für Erwachsene”.

Gegenüber PC Invasion sprach er ebenfalls über die Adaption von Collodis Geschichte und sagte, für das Entwicklerteam sei Pinocchio “schon immer eine düstere Geschichte über die Lügen, die wir erzählen, um in einer Welt zurechtzukommen, die nicht immer nur schwarz und weiß ist” gewesen. “Es ist definitiv eine Version dieser klassischen Geschichte, die man so noch nie gesehen hat.”

Lies of P versteht sich als Neuinterpretation des Literaturklassikers und erzählt somit eine weitestgehend eigenständige Geschichte. Im Mittelpunkt der Story steht die mechanische Marionette Pinocchio, die von Gepetto erfunden wurde. Geweckt wird die Hauptfigur von einer unheilvollen Stimme, die die Puppe durch die verwüstete Stadt Krat führt.

Pinocchio schlägt sich somit durch das Chaos der einstmals florierenden Metropole, denn in deren Straßen stapeln sich Trümmer und Leichen. Irgendwo inmitten dieses Durcheinanders in Krat soll sich Gepetto befinden, den der Protagonist aufspüren möchte.

Spielerisch erwartet euch mit Lies of P indes ein Action-Rollenspiel, das sich klar an populären FromSoftware-Hits wie Bloodborne orientiert. Dementsprechend solltet ihr euch auf einen durchaus anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad in den Kämpfen einstellen, denn die verschiedenen Gegner, denen ihr in Krat begegnet, können ordentlich austeilen. Jeder Gegnertyp soll dabei einzigartige Angriffe beherrschen.

Was das kommende Game von Neowiz hingegen von anderen Genre-Ablegern abhebt, ist die Möglichkeit, Pinocchios Körper modifizieren sowie verschiedene Waffen herstellen zu können. Auf diese Art und Weise erlauben es euch die Entwickler, euch an jede Situation anzupassen. Des Weiteren kommt auf diese Art natürlich auch eine Portion Taktik ins Spiel.

Genauer könnt ihr die verschiedenen Argumentationsverstärker, die ihr im Laufe des Abenteuers findet, in ihre Einzelteile zerlegen und diese mit anderen Versatzstücken wieder kombinieren. So erhaltet ihr brandneue und mächtige Waffen. Im Interview mit GamingBolt verriet Neowiz, es werde im Spiel über 100 Waffenkombinationen geben.

Doch das ist noch nicht alles, denn ihr könnt ebenfalls sogenannte Fabelkünste nutzen. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um Perks, die ihr in Klinge und Griff eurer Waffe einsetzen könnt, was euch letztendlich verschiedene Boni gewährt.

Außerdem wird es selbstverständlich die Möglichkeit geben, Pinocchio selbst zu verbessern. An bestimmten Punkten im Spiel, bei Sternenguckern, könnt ihr die Attribute eurer Spielfigur upgraden und somit an euren bevorzugten Spielstil anpassen.

Gegenüber Gamespot verriet Choi Ji-Won darüber hinaus, dass diese Modifikationen es euch erlauben werden, den Schwierigkeitsgrad von Lies of P selbst ein wenig zu beeinflussen:

“Wenn ihr eurem Spielstil entsprechend spielt und Ihren Charakter verbessert, könnet ihr den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen.” Außerdem würde es bei einem Souslike besonders auf die Action ankommen, weshalb das Entwicklerteam ein “detailliertes Kampfsystem” für den Titel erschaffen wollte.

Ein weiteres wichtiges Spielelement werden die Entscheidungen sein, die Pinocchio im Rahmen des Action-RPGs treffen muss. Während der Dialoge sollt ihr euch dafür entscheiden können, ehrlich mit euren Gesprächspartnern zu sein oder sie anzulügen. Diese Entscheidungen sollen den weiteren Story-Verlauf von Lies of P beeinflussen.

Auf Twitter bestätigten die Verantwortlichen, dass Spieler durch ihre Entscheidungen sogenannte Humanity points sammeln. Je mehr ihr mit Pinocchio lügt, desto mehr Punkte erhaltet ihr und desto menschlicher wird die von Gepetto geschaffene Puppe.

Abhängig von eurer endgültigen Punktzahl sollt ihr eines von drei möglichen Enden von Lies of P über den Bildschirm flimmern sehen, wie die Macher in einem aktuellen Video verrieten.

Neben der Action, den Entscheidungen und der Neuinterpretation der Pinocchio-Geschichte widmeten die Macher auch der Spielwelt besonders viel Aufmerksamkeit. Im Interview mit VG247 verriet Director of Development Choi Ji-Won, das Ziel des Teams sei es gewesen, einen Schauplatz für Lies of P zu erschaffen, “den die Spieler noch in keinem anderen Spiel erlebt haben, und wir wollten ihn auf eine Weise präsentieren, die sich von dem, was wir bisher kannten, völlig unterscheidet”.

Eine besondere Inspirationsquelle für Neowiz und Round8 Studio sei dabei das Paris der Belle Époque-Periode (1880er-1900er) gewesen. Die Jahrhundertwende war eine Zeit des Friedens und wirtschaftlichen Wohlstands in Europa, insbesondere in Frankreich. Der Beginn des Ersten Weltkrieges (1914-1918) markiert das Ende dieses Zeitabschnitts.

Ji-Won führte diesbezüglich weiterhin aus: “Die Belle Époque war die blühendste Zeit in Frankreich kurz vor dem Ersten Weltkrieg. In dieser Zeit wurde der Eiffelturm gebaut und die Weltausstellung abgehalten.”

Action-Rollenspiele können euch bekanntlich ziemlich lange an den Controller fesseln und viele Spieler sowie Spielerinnen sind gespannt darauf, wie lange sie sich in der Stadt Krat werden austoben können. In einem Interview mit Prankster101 ging Choi Ji-Won kurz auf das Thema Spielzeit ein und versuchte, diese etwas einzugrenzen.

Wenn ihr euch primär auf die Geschichte konzentriert, sollt ihr für einen Spieldurchlauf ungefähr 30 Stunden einplanen können. Möchtet ihr hingegen alles sehen, was das Soulslike zu bieten hat, sollen es eher um die 60 Spielstunden sein.

Damit sind wir nun am Ende unseres kleinen Überblicks zu Lies of P angelangt. Freut ihr euch bereits auf das Soulslike? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!