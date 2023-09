Baldur's Gate 3 enthielt durch Bug zu früh Sexinteraktionen

PC Xbox X PS5 MacOS

Die Begeisterung der Begleiter für Flirts und Sex schon beim Spielbeginn von Baldur's Gate 3 war ein Bug. Das hat Swen Vincke, Gründer von Larian Studios, in einem Gespräch mit thegamer erklärt. Laut ihm waren die benötigten Zustimmungswerte fälschlicherweise zu niedrig angesetzt:

Die Zuneigungsgrenzen waren beim Release zu niedrig. Deswegen waren sie [die Begleiter] am Anfang so geil [horny]. Das war unbeabsichtigt. Wir haben es mittlerweile repariert, zumindest bei manchen von ihnen. Andere reparieren wir jetzt noch.

Dass manche der Begleiterinteraktionen nicht korrekt wirken war auch im Test des Spiels bei GamersGlobal angesprochen worden, zuletzt erwähnte Redakteur und Tester Hagen Gehritz speziell das frühe Interesse der BG3-Begleiter an sexualisiertem Verhalten in einem Vergleich in der Wertungskonferenz zu Starfield als merkwürdig.

Zu Baldur's Gate 3, dessen Release vorgezogen wurde, sind seit Release zwei größere Patches veröffentlicht worden. Mit weiteren wird gerechnet.