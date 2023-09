Starfield: Mod ermöglicht mehr FPS dank DLSS3 und DLSS-G

PC Xbox X

Die Release-Fassung von Starfield enthält mit FSR2 AMDs Upscalingtechnologie – aber anders als andere moderne Spiele, beispielsweise Cyberpunk 2077, enthält es ausschließlich FSR2, nicht zusätzlich Nvidias Alternative DLSS und Intels XeSS. Ob die Entwickler zumindest das populäre DLSS (aktuelle Version: DLSS3) noch mit einem künftigen Update offiziell ins Spiel integrieren werden, ist uns derzeit unbekannt. DLSS zeigte bisher oft bessere Ergebnisse, funktioniert allerdings nur mit Grafikkarten von Nvidia, während FSR nicht auf AMD-Karten beschränkt ist.

Inzwischen hat sich jedoch die fleißige Mod-Community des Problems angenommen. Seit heute steht die kostenlose Starfield-Frame-Generation-Mod bereit, die im Spiel FSR2 durch DLSS3 und DLSS-G ersetzt. Bei letzterer Technologie, die ausschließlich Nvidias RTX40-Grafikkarten vorbehalten ist - AMDs Variante wäre FSR3 und ist noch nicht erschienen -, werden aufgrund von Neuberechnungen des ausgegebenen Bildes durch die Grafikkarte die Bildwiederholraten gerade bei hohen Auflösungen deutlich erhöht. Diese Frameerzeugung geht allerdings zu Kosten der Latenz. Das reguläre Upscaling mittels DLSS hingegen wird von allen Nvidia-Karten ab der 1000er-Reihe unterstützt.

Die Installation der Mod gestaltet sich relativ einfach:

Nachdem ihr das Archiv heruntergeladen habt, das die Dateien der Mod enthält, entpackt ihr dieses in eurem Spieleverzeichnis.

Anschließend ladet ihr euch noch die neuesten DLSS- und DLSS-G-DLL-Dateien herunter und kopiert diese in euren "streamline"-Ordner im Spieleverzeichnis. Links zu diesen Dateien findet ihr ebenfalls in der Mod-Beschreibung oder in den Download-Links am Ende dieser News.

Startet Starfield und aktiviert FSR2 in den Optionen des Spiels. Lasst euch von der Bezeichnung nicht täuschen: Auch wenn in den Optionen weiterhin von FSR2 die Rede ist, könnt ihr nun mit den Slidern zur Auflösung und zur dynamischen Auflösung DLSS steuern, da die relevanten Dateien durch die Mod angepasst worden sind.

Weitere englischsprachige Hinweise zur Konfiguration findet ihr in der Beschreibung zur Mod. Beachtet außerdem, dass es sich bei der Mod um eine inoffizielle Modifikation handelt. Es ist daher möglich, dass es durch ihre Benutzung zu Bugs oder Grafikfehlern kommt.

Während Käufer der Premium-Edition von Starfield bereits seit ein paar Tagen die unbekannte Welten in Bethesdas neuestem Sci-Fi-Rollenspiel erkunden dürfen, müssen sich alle anderen Spieler noch bis zur offiziellen Veröffentlichung am 6.9.2023 gedulden. Den Wartenden unter euch sei an dieser Stelle der ausführliche GG-Test sowie der umfangreiche Guide als Lektüre empfohlen.