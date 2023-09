Redfall: 60fps und weitere Verbesserungen

PC Xbox X

In einem Interview auf gamesindustry.biz bekräftigt Peter Hines, Head of Publishing bei Bethesda, dass am Koop-Shooter Redfall weiter gearbeitet wird. Trotz eines nicht erfolgreichen Starts, solle das Spiel sich zu einem interessanten Game-Pass-Titel entwickeln.

Es sollen nicht nur die viel diskutierten 60fps realisiert werden, sondern das Spiel ähnlich wie Fallout 76 ​oder The Elder Scrolls Online stetig mit neuen Inhalten und Verbesserungen am Leben erhalten werden. Redfall soll laut Hines immer besser werden und wachsen, so dass Bethesda als First-Party-Studio den Game Pass bereichern kann: