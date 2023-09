Pro und Contra Starfield

Teaser Die Redaktion hat nach Test und Guide viel über Starfield zu bereden. Jörgs Wertung kennt ihr bereits aus dem Test, doch was ist Hagens Note?

Jörg und Hagen sind angetreten, um über Starfield zu reden – was es super macht und in welchen Belangen "super" nicht das erste Wort ist, dass den beiden einfällt. Bei so einem riesigen Spiel haben sie da viel Gesprächsstoff vor sich. In der Diskussion steigen sie dabei gleich tiefer ein, die Grundlagen werden also nicht nochmal erklärt, diese und weitere Einblicke entnehmt ihr Jörgs großem Starfield-Test samt 4K-Video. Spoiler zum Verlauf der Hauptquest oder der Fraktionsquest gibt es aber nicht.

Wie riesig das RPG ist, zeigt sich auch daran, dass nicht nur Hagen von Jörg im Gespräch Neues über Starfield erfährt, nein auch Jörg hört in der Diskussion Details, die er in mehr als 130 Stunden noch nicht entdeckt hat. Beim Fazit verrät Hagen dann auch, ob er bei Starfield dieselbe Note wie Jörg zückt oder nicht.

